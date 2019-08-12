Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T08:30Z
https://ria.ru/20190812/1557399930.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155736/91/1557369144_0:0:1260:709_1036x0_80_0_0_310eaf77e1ed7c6acbdc57bf19832111.jpg
РИА Новости

После ЧП на полигоне 70 жителей Каменки разместили в поселке Малиновка

08:30, 12 августа 2019
344
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСпециалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Семьдесят жителей деревни Каменка Ачинского района, где из-за взрывов на военном полигоне введен режим ЧС, размещены в пункте временного размещения в соседнем поселке Малиновка, сообщает пресс-служба Ачинского района.
"По информации на 10 часов утра (06.00 мск) в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся 70 человек, эвакуированных из деревни Каменка, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении.
В настоящее время они проходят комплексное медицинское обследование. С людьми работают два психолога, врач-терапевт, педиатр и фельдшеры. В случае необходимости жители будут направляться на дальнейшие консультации к узким специалистам.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб. В данный момент пожар потушен.
Поезд на Красноярской железной дороге
11 августа, 16:30РИА Новости
Прямое движение поездов в зоне ЧС под Ачинском пока не восстановили
000000
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКаменкаПроисшествия
Рекомендуем
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Жителям Каменки могут в понедельник разрешить вернуться домой после взрывов
РИА
Новости
Сотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии
В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Иркутской области зафиксировали 140 лесных пожаров
Паводок в Хабаровском крае
В Хабаровске около 60 человек решили остаться на подтопленных дачах
Лента
новостей
Дмитрий Медведев выступает на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
Медведев призвал прикаспийские страны активнее работать с инвесторами
Военно-транспортный самолет Ан-26
Ан-26 вылетел для мониторинга лесных пожаров в Сибири
Скорая помощь в Таиланде
При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
В пострадавшей от взрывов Каменке продлят режим ЧС до утра вторника
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
В России ликвидировали 53 лесных пожара за сутки
Взрыв на военном складе под Ачинском
Жители сгоревших домов под Ачинском получат компенсацию от Минобороны
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Жители Каменки сравнили взрывы на военном арсенале с бомбежкой
Сергей Шойгу
Шойгу прибыл в войска ЦВО, где проверит объекты Минобороны
Лагерь беженцев на юге Дамаска
В Сирию за сутки вернулись более трех тысяч беженцев
Швейцария
В Швейцарии из-за наводнения пропали без вести два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния