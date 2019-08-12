После ЧП на полигоне 70 жителей Каменки разместили в поселке Малиновка

"По информации на 10 часов утра (06.00 мск) в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся 70 человек, эвакуированных из деревни Каменка, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении.

В настоящее время они проходят комплексное медицинское обследование. С людьми работают два психолога, врач-терапевт, педиатр и фельдшеры. В случае необходимости жители будут направляться на дальнейшие консультации к узким специалистам.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб. В данный момент пожар потушен.