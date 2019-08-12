Медведев призвал провести экологическую экспертизу проектов на Каспии

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг — РИА Новости. По всем крупным проектам на Каспийском море следует провести экологическую экспертизу, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

"Я абсолютно убежден: все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран", — подчеркнул премьер-министр.

При этом правительствам прикаспийских государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении) нужно активнее работать с инвесторами, развивать несырьевые сектора экономики, сказал Медведев.

В то же время премьер напомнил, что экономические и экологические темы, которые обсуждают участники форума, неотделимы от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все государства.

"Терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция - это далеко не полный список. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах", — добавил он.

Двенадцатого августа в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане проходит первый Каспийский экономический форум. В пленарном заседании участвуют премьер-министры России Дмитрий Медведев и Болгарии Бойко Борисов.