Медведев призвал прикаспийские страны активнее работать с инвесторами

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Правительствам прикаспийских государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении) необходимо активнее работать с инвесторами, развивать несырьевые сектора экономики, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Одним из направлений работы, по его словам, должно стать развитие несырьевых секторов, которые призваны стать новыми точками роста в Каспийском регионе.

"Для того, чтобы эти технологии и опытные образцы стали частью повседневной жизни, нам - правительствам прикаспийских государств - нужно активнее работать с инвесторами", - сказал Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркмении.

Он отметил, что есть успешный опыт создания особых экономических зон с использованием льгот. В качестве примера глава кабмина привел работу особой экономической зоны "Лотос" в Астрахани, которая налаживает связи с партнерами из Каспийской пятерки.

О том, что возможности для развития несырьевого сектора у прикаспийских государств есть, говорит и проходящая в рамках форума выставка инновационных технологий, добавил премьер.

"Российские компании, как и участники из других стран, привезли свои интересные и перспективные разработки - это и беспилотники, и современные строительные материалы, электротехническое оборудование, испытательное и бурильное оборудование и многое другое. Я считаю, что этим мы тоже обязательно должны обмениваться", - заявил председатель правительства.

Что касается развития туризма в регионе, то, по экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно, отметил он, - то есть значительно больше, чем сейчас. Но для достижения таких показателей еще предстоит создать недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов, уточнил Медведев.