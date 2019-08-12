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РИА Новости

Медведев призвал прикаспийские страны активнее работать с инвесторами

08:26, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев выступает на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
Дмитрий Медведев выступает на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Правительствам прикаспийских государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении) необходимо активнее работать с инвесторами, развивать несырьевые сектора экономики, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Одним из направлений работы, по его словам, должно стать развитие несырьевых секторов, которые призваны стать новыми точками роста в Каспийском регионе.
"Для того, чтобы эти технологии и опытные образцы стали частью повседневной жизни, нам - правительствам прикаспийских государств - нужно активнее работать с инвесторами", - сказал Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркмении.
Он отметил, что есть успешный опыт создания особых экономических зон с использованием льгот. В качестве примера глава кабмина привел работу особой экономической зоны "Лотос" в Астрахани, которая налаживает связи с партнерами из Каспийской пятерки.
О том, что возможности для развития несырьевого сектора у прикаспийских государств есть, говорит и проходящая в рамках форума выставка инновационных технологий, добавил премьер.
"Российские компании, как и участники из других стран, привезли свои интересные и перспективные разработки - это и беспилотники, и современные строительные материалы, электротехническое оборудование, испытательное и бурильное оборудование и многое другое. Я считаю, что этим мы тоже обязательно должны обмениваться", - заявил председатель правительства.
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Что касается развития туризма в регионе, то, по экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно, отметил он, - то есть значительно больше, чем сейчас. Но для достижения таких показателей еще предстоит создать недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов, уточнил Медведев.
"Недавно астраханские судостроители спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения "Петр Великий", которое выйдет в свое первое плавание в следующем году. На нем можно будет пройти по круговому маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям", - рассказал глава правительства.
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