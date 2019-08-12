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РИА Новости

Медведев призвал страны Каспия не игнорировать современные тенденции

08:24, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Прикаспийские страны не должны в экономике ориентироваться только на сырьевую составляющую, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Выступая в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении, он отметил, что цифровые технологии, чистая энергетика и рациональное природопользование, а также свободное перемещение товаров и услуг - это то, что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной.
Каспийское море. Архивное фото
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"Нам, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций. Не только и не столько сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших стран", - сказал Медведев.
В XXI веке Каспийский регион должен включать в себя оптимальную транспортную инфраструктуру, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты, убежден премьер.
"Именно на этих направлениях нам нужно сосредоточиться в ближайшие годы. Сразу могу сказать, что Россия к такой работе готова", - заверил он.
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Каспийский экономический форумДмитрий МедведевТуркменияРоссияЭкономика
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