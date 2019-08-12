Медведев призвал страны Каспия не игнорировать современные тенденции

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Прикаспийские страны не должны в экономике ориентироваться только на сырьевую составляющую, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Выступая в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении, он отметил, что цифровые технологии, чистая энергетика и рациональное природопользование, а также свободное перемещение товаров и услуг - это то, что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной.

"Нам, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций. Не только и не столько сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших стран", - сказал Медведев.

В XXI веке Каспийский регион должен включать в себя оптимальную транспортную инфраструктуру, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты, убежден премьер.