Эксперты рассказали, чего не хватает российской молодежи

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Молодым людям в России не хватает социальных лифтов и ощущения финансовой стабильности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты в связи с празднованием Международного дня молодежи.

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

"Ощущения финансовой стабильности завтрашнего дня" - сказал председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий, отвечая на вопрос о том, чего не хватает российской молодежи.

Он уточнил, что это связано с тем, что, по данным многих источников, к 2022 году может исчезнуть ряд профессий, "относящихся к мануальному труду: переводчики, банковские консультанты, туроператоры и многие другие". "А в будущем роботы смогут занять и отрасль образования и медицины", - отметил он.

Красноруцкий добавил, что молодым людям, которые при поступлении в вузы в этом году выбрали одну из этих профессий, "придется перепрофилироваться в процессе учебы и получать необходимые надпрофильные знания (soft skills компетенции), которые, к сожалению, ещё не преподают в вузах".

"Именно soft skills являются важной надстройкой к техническим (hard skills) навыкам, которые помогут адаптироваться на новом рынке труда", - заявил он.

Как отметил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, у молодежи сейчас достаточно возможностей для самореализации, но есть нехватка социальных лифтов.

"Это одна из самых ключевых проблем, которые есть. Наличие социальных лифтов, чтобы люди видели возможности, перспективы, куда дальше двигаться", - считает он.

Как добавил Красноруцкий, молодежь наиболее остро ощущает социальные проблемы, что усиливает отток населения из малых городов и муниципальных районов. По его мнению, чтобы улучшить эту ситуацию, необходимо развивать молодежную политику.