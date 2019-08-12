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РИА Новости

Иран готов выполнять обязательства по ядерной сделке, заявил вице-президент

08:16, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Иран готов выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, из которого ранее вышли США, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
"Исламская республика Иран готова сотрудничать со всеми странами мира, четко реализовать свои договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий", - заявил Джахангири, выступая на Каспийском экономическом форуме.
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Он отметил, что, "к сожалению, американская сторона ведет политику по созданию нестабильности в регионе".
"Одностороння политика Америки, использование санкций со стороны Америки является огромной проблемой для нашего региона", - отметил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38РИА Новости
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Каспийский экономический форумИранСША
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