Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 23 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков, температура 21-23 градуса в столице, по области от 19 до 24", - сказал Синенков.

Метеоролог также добавил, что ветер будет южный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.