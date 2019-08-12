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РИА Новости

Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте

08:11, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Большинству россиян не стоит брать кредиты в иностранной валюте из-за возможных курсовых колебаний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство напоминает, что, как правило, кредиты в иностранной валюте имеют процентные ставки ниже, чем рублевые. "Но дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае, если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании, выплачивающей вам зарплату в этой валюте и подписавшей с вами трудовой контракт на 20 лет. Если же вы получаете рублевую зарплату, то курсовые колебания на протяжении кредитного срока обязательно вас неприятно удивят. И, скорее всего, не единожды. Падение курса рубля к франку в 2–3 раза во столько же раз увеличит ваши платежи по кредиту", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также отметили, что с плавающей ставкой проценты по кредиту ниже, но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, то плавающие ставки могут сильно вырасти.
Кроме того иногда банки называют потребительские кредиты "кредитами на неотложные нужды" - они выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки.
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Добавляется, что при желании завести кредитную карту или карту с овердрафтом нужно обязательно и очень внимательно прочитать договор и разобраться в нем. У разных карт разных банков разные условия и "подводные камни". При этом банки часто предоставляют льготный период, в течение которого не начисляются проценты.
Также потенциально опасными для заемщика названы экспресс-кредиты, решения о которых банк принимает "почти моментально", запрашивая у клиента минимум информации, иногда только паспортные данные. При выдаче таких кредитов "риски наиболее высоки", у них самые высокие процентные ставки, предупреждает Роспотребнадзор.
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