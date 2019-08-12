Новая дамба для Тулуна будет рассчитана на уровень воды в 14 метров

ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Новые защитные сооружения в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка в июле, изменят конфигурацию и будут рассчитаны на 14 метров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

По конфигурации дамб в Тулуне уже приняты принципиальные решения: защитные сооружения построят в новых местах, так как зона, пережившая наводнение перестанет быть жилой. Также принято решение об отдельной защите ряда коммунальных сооружений.

"Мы гарантированно будем иметь защиту, исходя из того критического уровня, который был в последние два наводнения, это уже не семь, а 14 метров", – сказал Левченко.

Для Нижнеудинска также проектируется новая дамба. Она должна будет защитить центральную часть города, которая в этом году подверглась наводнению. Запретить в этой части города строительство невозможно, так как там находится много памятников истории и культуры. Институт "Гидропроект" уже работает над созданием новых гидротехнических сооружений.