Президент Туркмении предложил инициировать в ООН диалог по развитию Каспия

АВАЗА (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на открытии Каспийского экономического форума, предложил соседям инициировать в ООН диалог по комплексному развитию региона.

"Предлагаю также инициировать в ООН широкий многосторонний диалог по комплексному развитию каспийского региона, в том числе основываясь на мнениях и оценках, которые прозвучат в ходе работы нынешнего форума", - заявил Бердымухамедов.