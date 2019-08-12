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РИА Новости

Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город

07:39, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АВАЗА (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий".
"Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город "Каспий". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийский и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия", - предложил Бердымухамедов, выступая на открытии Каспийского экономического форума в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане,
По мысли президента, в инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.
Где может быть создан такой город, Бердымухамедов не уточнил.
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