В Кузбассе три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по направлению от поселка Калининский в сторону города Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате автоаварии погибли водитель Toyota и два его пассажира. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три пассажира Mitsubishi, в том числе 4-летний ребенок", – говорится в сообщении.