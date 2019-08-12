В Кузбассе три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком

КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Мариинском районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло накануне, около 22 часов местного времени на втором километре автодороги "Мариинск-Калининский".
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по направлению от поселка Калининский в сторону города Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате автоаварии погибли водитель Toyota и два его пассажира. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три пассажира Mitsubishi, в том числе 4-летний ребенок", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.