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РИА Новости

В Кузбассе три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком

07:25, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Мариинском районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло накануне, около 22 часов местного времени на втором километре автодороги "Мариинск-Калининский".
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по направлению от поселка Калининский в сторону города Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате автоаварии погибли водитель Toyota и два его пассажира. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три пассажира Mitsubishi, в том числе 4-летний ребенок", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.
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