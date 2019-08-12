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РИА Новости

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

07:12, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет купить всю линейку российских автомобилей Aurus.
Перед началом Первого Каспийского экономического форума он встретил российского премьера Дмитрия Медведева, и они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин белого цвета.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Бердымухамедову машина понравилась. Он сказал, что подаст заявку на покупку всей линейки автомобилей. Медведев в ответ поблагодарил его за высокую оценку российской разработки и заверил, что "заявка, безусловно, принята".
Государственный научный центр НАМИ в июле этого года в единственном экземпляре произвел Aurus Senat цвета lustre white ("искрящийся белый") специально для демонстрации на Первом Каспийском экономическом форуме.
НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров реализует проект "Кортеж". В семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства под брендом Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Стоить машины будут от десяти миллионов рублей.
Автомобиль Aurus Senat
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Российский Aurus Senat стал главным событием выставки в Туркмении
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Каспийский экономический форумДмитрий МедведевГурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
За беспроцентный и потом списанный кредит.
12 августа, 10:56
Макс Патриот
58403018
Поменять прекрасного ахалтекинсконо скакуна на бездушную шайтан-арбу?! Я его не понимаю.
12 августа, 07:23
Naum Vygodsky
10410008
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