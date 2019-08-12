Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет купить всю линейку российских автомобилей Aurus.

Перед началом Первого Каспийского экономического форума он встретил российского премьера Дмитрия Медведева, и они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин белого цвета.

Бердымухамедову машина понравилась. Он сказал, что подаст заявку на покупку всей линейки автомобилей. Медведев в ответ поблагодарил его за высокую оценку российской разработки и заверил, что "заявка, безусловно, принята".

Государственный научный центр НАМИ в июле этого года в единственном экземпляре произвел Aurus Senat цвета lustre white ("искрящийся белый") специально для демонстрации на Первом Каспийском экономическом форуме.