Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет купить всю линейку российских автомобилей Aurus.
Перед началом Первого Каспийского экономического форума он встретил российского премьера Дмитрия Медведева, и они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин белого цвета.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Бердымухамедову машина понравилась. Он сказал, что подаст заявку на покупку всей линейки автомобилей. Медведев в ответ поблагодарил его за высокую оценку российской разработки и заверил, что "заявка, безусловно, принята".
Государственный научный центр НАМИ в июле этого года в единственном экземпляре произвел Aurus Senat цвета lustre white ("искрящийся белый") специально для демонстрации на Первом Каспийском экономическом форуме.
НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров реализует проект "Кортеж". В семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства под брендом Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Стоить машины будут от десяти миллионов рублей.