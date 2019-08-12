Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 43 человек

ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая

Ранее сообщалось о 32 погибших и 16 пропавших без вести.

"По состоянию на 12.10 (7.10 мск) из-за тайфуна "Лекима" в провинции Чжэцзян уже погибли 38 человека, еще 10 пропали без вести", - сообщил телеканал.

Жертвы в основном в уезде Юнцзя города Вэньчжоу, где оползень заблокировал реки, что привело к наводнению. Стихия вынудила власти эвакуировать более миллиона местных жителей, в зоне бедствия в провинции Чжэцзян в общей сложности оказались более пяти миллионов человек. Прямой экономический ущерб от тайфуна, из-за которого подтопленными оказались более 173 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.

Тем временем в провинции Шаньдун, до которой тайфун добрался в воскресенье вечером, уже погибли пять человек, еще семь пропали без вести. В зоне бедствия в общей сложности оказались более 1,65 миллиона человек, власти эвакуировали более 180 тысяч человек. Стихия уничтожила 175 тысяч гектаров сельхозугодий, разрушены более 600 зданий