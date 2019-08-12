Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T07:00Z
https://ria.ru/20190812/1557398961.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155737/00/1557370044_0:172:3072:1900_1036x0_80_0_0_8d978c942eb6f04358257d67cd0c6322.jpg
РИА Новости

Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 43 человек

07:00, 12 августа 2019
2182
© REUTERS / Aly SongДевушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 32 погибших и 16 пропавших без вести.
"По состоянию на 12.10 (7.10 мск) из-за тайфуна "Лекима" в провинции Чжэцзян уже погибли 38 человека, еще 10 пропали без вести", - сообщил телеканал.
Жертвы в основном в уезде Юнцзя города Вэньчжоу, где оползень заблокировал реки, что привело к наводнению. Стихия вынудила власти эвакуировать более миллиона местных жителей, в зоне бедствия в провинции Чжэцзян в общей сложности оказались более пяти миллионов человек. Прямой экономический ущерб от тайфуна, из-за которого подтопленными оказались более 173 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.
Тем временем в провинции Шаньдун, до которой тайфун добрался в воскресенье вечером, уже погибли пять человек, еще семь пропали без вести. В зоне бедствия в общей сложности оказались более 1,65 миллиона человек, власти эвакуировали более 180 тысяч человек. Стихия уничтожила 175 тысяч гектаров сельхозугодий, разрушены более 600 зданий
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян 10 августа. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший уровень тревоги.
Последствия циклона в Приморском крае
11 августа, 06:12РИА Новости
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима"
302720
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния