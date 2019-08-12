В Якутии рассказали о пожарах на труднодоступных территориях

ЯКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Свыше 800 тысяч гектаров леса уничтожили пожары на труднодоступных территориях Якутии с начала нынешнего года, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

По данным ведомства, в понедельник в республике тушат 18 лесных пожаров, из них локализовано пять. К тушению огня привлечен 591 человек, задействовано 38 единиц техники.

"На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 126 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 880 316 гектаров", - рассказали в региональном министерстве.