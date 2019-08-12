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РИА Новости

Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки

06:31, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРыбаки ловят рыбу
Рыбаки ловят рыбу
© РИА Новости / Павел Львов
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Рыбаки ловят рыбу. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Ранее в ведомстве сообщили, что на законодательном уровне впервые запретят любительское рыболовство сетями. Исключение сделано для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы служит основным источником пропитания. Кроме того, будут введены суточные нормы вылова рыбы.

"Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других", — пояснил Молоков.

В частности, по словам собеседника "РГ", речь идет о полном запрете использования жаберных сетей, кроме районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где они должны учитываться и маркироваться.
"Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема", — уточнил Молоков.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, согласно которому запрещаются электроудочки, ограничивается продажа сетей и вводится понятие суточной нормы вылова.
Рыбак с пойманной щукой
12 июля 2018, 08:00РИА Новости
Попались на крючок. Самые рыбные места России
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РосрыболовствоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как ловили, так и будем продолжать ловить. Пусть хоть треснут. А рыба гибнет не из-за "хищнических" выловов рыбаков любителей, а в первую очередь потому, что реки отравляют сбросами предприятий, за которыми никто уследить не может. Такая политика государства напоминает действия человека, который ночью ищет ключ не там, где потерял, а там, где светло.
12 августа, 07:34
Владимир П.
154400050
Однозначно колониальная страна с полицейским режимом,который давно сделали бизнесом,по отжигу денег у населения.Уже судебные приставы вышли на дорогу ,на море на всех направлениях поставили палатки и тормозят всех ,устраивают дикие пробки на дорогах,люди стоят по три часа на жаре,что вообще происходит со страной это ужас.
12 августа, 07:59
Татьяна Бондарева
30001033
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