Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков. Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказалначальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

Ранее в ведомстве сообщили, что на законодательном уровне впервые запретят любительское рыболовство сетями. Исключение сделано для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы служит основным источником пропитания. Кроме того, будут введены суточные нормы вылова рыбы.

"Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других", — пояснил Молоков.

В частности, по словам собеседника "РГ", речь идет о полном запрете использования жаберных сетей, кроме районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где они должны учитываться и маркироваться.

"Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема", — уточнил Молоков.