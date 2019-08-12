Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T06:16Z
https://ria.ru/20190812/1557398836.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/127051/06/1270510670_0:0:4929:2772_1036x0_80_0_0_d28c40141765155b6e0c99953f833378.jpg
РИА Новости

В окрестностях Афин произошел сильный лесной пожар

06:16, 12 августа 2019
2169
© AFP 2019 / ARIS MESSINIS Работа греческой службы скорой помощи
Работа греческой службы скорой помощи
© AFP 2019 / ARIS MESSINIS
Работа греческой службы скорой помощи. Архивное фото
АФИНЫ, 12 авг - РИА Новости. Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.
С субботы в Греции действует красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром. Несмотря на все меры профилактики, в субботу произошло 59 лесных пожаров, в воскресенье - 63.
"Сегодня в 03.18 в Пеании в Аттике, у подножия Имиттоса, вспыхнул лесной пожар. Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Помимо этого, на помощь направлены все силы гражданской защиты, цистерны с водой из столичного региона Аттика, местного самоуправления, а также из соседних регионов Пелопоннеса и Центральной Греции.
Лесной пожар в Испании
11 августа, 21:07Туризм
У Ростуризма нет сведений, что при пожаре на Канарах пострадали россияне
Немедленно направлены полицейские для того, чтобы в целях профилактики эвакуировать жилые районы и помочь жителям.
После сообщения о пожаре министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис находится в Едином координационном центре по операциям пожарной охраны.
На месте происшествия находится генеральный секретарь гражданской защиты Никос Хардалиас, говорится в сообщении
С рассветом на борьбу с огнём будут направлены все имеющиеся воздушные средства пожаротушения, сообщила служба гражданской защиты.
В июле 2018 года в городке Мати в окрестностях Афин в пожаре погибли более 100 человек. Городок сгорел за полтора часа. Находившаяся в то время в оппозиции партия "Новая демократия" подвергла резкой критике власти за то, что они не организовали эвакуацию населения. Трагедия стала одной из причин поражения партии СИРИЗА на досрочных выборах в июле этого года.
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вчера, 02:56РИА Новости
В России ликвидировали 53 лесных пожара за сутки
200000
Обсудить 0
ГрецияАфиныВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
РИА
Новости
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Лесной пожар в окрестностях Афин взяли под контроль
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 43 человек
Лента
новостей
Греция
Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
Сотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии
В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу
Руины города Микены в Греции
В Греции обнаружили две гробницы микенского периода
Лесной пожар в Испании
У Ростуризма нет сведений, что при пожаре на Канарах пострадали россияне
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
В России ликвидировали 53 лесных пожара за сутки
Рыбаки ловят рыбу
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
Эксперт не исключил применения жестких мер против демонстрантов в Гонконге
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
СМИ: военные США прибыли в Турцию для создания зоны безопасности в Сирии
Google на ipad
В работе Google возникли сбои
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния