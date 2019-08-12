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РИА Новости

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

05:31, 12 августа 2019
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. “Потенциально опасный” астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле, об этом свидетельствуют данные NASA.
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.
Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.
Вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.
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Весь мирЕвропейское космическое агентствоНАСАРИА Наука
Популярные комментарии
Отличная новость. Надеюсь он упадет на северную Америку.
12 августа, 07:36
Владимир П.
1073010364
Человечество уничтожат капиталисты. Он уже приступили. Впереди глобальная антропогенная катастрофа.
12 августа, 06:39
ЛКЛысый Кучерявый
1271004116
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