Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров

ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска, превысивший неблагоприятную отметку на 100 сантиметров, в ближайшие двое суток может вырасти еще на 15-20 сантиметров, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на реке Амур у города Хабаровска на 15-20 сантиметров", - говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС уточняет, что на реках Хабаровского края "отмечается преимущественно спад уровней воды".

"За исключением реки Амур, где зарегистрированы подъемы до 15 см за сутки, реки Бикин, где зарегистрированы подъемы до 28 сантиметров за сутки, и реки Уссури, где зарегистрированы подъемы до 32 см за сутки",- отмечает МЧС по региону.