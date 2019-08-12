На Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг – РИА Новости. В Южно-Камчатском заказнике временно закрыли популярный туристический маршрут на реке Хакыцин из-за 70 голодных и агрессивных медведей, сообщили в Кроноцком заповеднике.

Отмечается, что небезопасная обстановка сложилась из-за "слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей".

Как рассказали в заповеднике, животные ждут рыбу на берегу реки, а из-за голода между ними часто возникают конфликты. Кроме того, агрессия может проявиться и в отношении человека. Так, на этой неделе взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону.

"Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки", - заявил научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин.

Река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера — одного из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристы приезжают сюда, чтобы наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Как отмечает директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленка, обилие рыбы было главным условием мирного поведения животных, а также развития туризма.