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РИА Новости
Туризм

На Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

05:25, 12 августа 2019
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© Фото : сайт Кроноцкого государственного заповедника / Лиана ВаравскаяМедведь на популярном туристическом маршруте на реке Хакыцин
Медведь на популярном туристическом маршруте на реке Хакыцин
© Фото : сайт Кроноцкого государственного заповедника / Лиана Варавская
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг – РИА Новости. В Южно-Камчатском заказнике временно закрыли популярный туристический маршрут на реке Хакыцин из-за 70 голодных и агрессивных медведей, сообщили в Кроноцком заповеднике.
Отмечается, что небезопасная обстановка сложилась из-за "слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей".
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Как рассказали в заповеднике, животные ждут рыбу на берегу реки, а из-за голода между ними часто возникают конфликты. Кроме того, агрессия может проявиться и в отношении человека. Так, на этой неделе взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону.

"Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки", - заявил научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин.

Река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера — одного из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристы приезжают сюда, чтобы наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.
Как отмечает директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленка, обилие рыбы было главным условием мирного поведения животных, а также развития туризма.
"Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придётся закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете", - добавил он.
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