Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, увеличившись за сутки на 13 сантиметров, затоплены почти все дачные участки на островах у Хабаровска, рассказали РИА Новости в краевом управлении МЧС.

Как сообщили в ведомстве, сейчас уровень Амура находится на отметке в 550 сантиметров, что на 100 сантиметров выше безопасного уровня.

"Хабаровск находится на материковой части, дачные участки на так называемых островах, которые отделены рекой Амур, почти все затоплены", - сообщили в МЧС.

В регионе из-за паводка введен режим ЧС. По данным краевых властей, подтоплены 1350 дач, четыре двора частного сектора и придомовые территории в низине Хабаровска. Кроме того, под водой оказались 118 приусадебных участков в селе Корсаково-2, а также дорога между селами Дубовый Мыс и Гасси в Нанайском районе.

В Охотском районе, где топило в конце прошлой недели, ситуация нормализовалось. После паводка там восстанавливают автодорогу между поселками Иня и Новая Иня.