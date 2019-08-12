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РИА Новости

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

05:14, 12 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, увеличившись за сутки на 13 сантиметров, затоплены почти все дачные участки на островах у Хабаровска, рассказали РИА Новости в краевом управлении МЧС.
Как сообщили в ведомстве, сейчас уровень Амура находится на отметке в 550 сантиметров, что на 100 сантиметров выше безопасного уровня.

"Хабаровск находится на материковой части, дачные участки на так называемых островах, которые отделены рекой Амур, почти все затоплены", - сообщили в МЧС.

В регионе из-за паводка введен режим ЧС. По данным краевых властей, подтоплены 1350 дач, четыре двора частного сектора и придомовые территории в низине Хабаровска. Кроме того, под водой оказались 118 приусадебных участков в селе Корсаково-2, а также дорога между селами Дубовый Мыс и Гасси в Нанайском районе.
В Охотском районе, где топило в конце прошлой недели, ситуация нормализовалось. После паводка там восстанавливают автодорогу между поселками Иня и Новая Иня.
В ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края вновь ожидаются сильные дожди. Непогода затронет и север региона, кроме Николаевского и Ульчского районов. Все оперативные службы края приведены в полную готовность.
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