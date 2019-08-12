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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске восстановили завод по производству алюминиевого профиля

05:09, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 12 авг - РИА Новости. Крупный завод по производству алюминиевого профиля возобновил работу в окрестностях Дамаска, рассказал журналистам директор предприятия Сухел Надир.
По его словам, в ходе боевых действий боевики захватили завод и разграбили его, похитив все оборудование. Предприятие пришлось восстанавливать практически с нуля, были закуплены новые станки.
"У нас современное предприятие, все производственные этапы автоматизированы. В месяц выпускаем около 25 тонн алюминиевого профиля, но если будет потребность и заказы, можем и больше", - сказал Надир.
Продукция востребована в ходе восстановления страны, из нее изготавливают окна и двери. Сейчас на предприятии работают около 300 человек, но здесь готовы принять и большее число сотрудников: по словам директора, сейчас завод работает только на 75% от своей плановой мощности.
Пригород Дамаска Дума
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Война в СирииСирияДамаск (город)
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