В Дамаске восстановили завод по производству алюминиевого профиля

По его словам, в ходе боевых действий боевики захватили завод и разграбили его, похитив все оборудование. Предприятие пришлось восстанавливать практически с нуля, были закуплены новые станки.

"У нас современное предприятие, все производственные этапы автоматизированы. В месяц выпускаем около 25 тонн алюминиевого профиля, но если будет потребность и заказы, можем и больше", - сказал Надир.

Продукция востребована в ходе восстановления страны, из нее изготавливают окна и двери. Сейчас на предприятии работают около 300 человек, но здесь готовы принять и большее число сотрудников: по словам директора, сейчас завод работает только на 75% от своей плановой мощности.