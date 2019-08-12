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РИА Новости

США отправят своего робота на МКС вслед за Россией

05:02, 12 августа 2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. США вслед за Россией пришлют на Международную космическую станцию человекоподобного робота Robonaut2, отправка может состояться не ранее конца 2019 года, сообщил РИА Новости представитель НАСА.
"Не ранее конца 2019 года", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда планируется отправить Robonaut2 на МКС.
Robonaut2 уже летал на станцию. Он находился на ней с 2011 по 2018 годы и выполнял различные задания, а затем вышел из строя. Его вернули на Землю для ремонта и модернизации.
К МКС 22 августа должен отправиться корабль "Союз МС-14" с российским роботом "Фёдором" на борту. Перед полетом его переименовали в Skybot F-850.
Российский робот "Федор" пробудет на МКС не так долго. После того как космонавт Александр Скворцов проведет с ним эксперименты внутри станции, его вернут на Землю 7 сентября для дальнейших усовершенствований.
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Международная космическая станцияНАСАРоссияСШАРИА Наука
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