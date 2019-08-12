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РИА Новости

США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии

04:35, 12 августа 2019
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ в воскресенье выступили с совместным заявлением в связи с ситуацией в Ливии, в котором призвали к перемирию в стране и к расследованию атаки на сотрудников ООН.
Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази.
"Мы призываем все стороны незамедлительно приступить к работе над соглашением о прекращении огня и возобновить усилия под эгидой специального представителя генсека ООН по выработке прочного политического решения на основе принципов, согласованных в Париже, Палермо и Абу-Даби…Мы вновь заявляем, что в Ливии не может быть военного выбора, и мы настоятельно призываем все стороны защищать гражданское население, охранять нефтяные ресурсы Ливии и защищать ее инфраструктуру", - говорится в заявлении, которое распространил госдепартамент.
В документе отмечается, что правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США "самым решительным образом" осуждают нападение на конвой ООН в Бенгази. "Обстоятельства этой ужасной акции должны быть установлены без промедления, а те, кто стоял за ней, должны быть выявлены и привлечены к ответственности. Мы вновь заявляем о своей полной поддержке важной работы миссии ООН в Ливии", - говорится в документе.
Бойцы сил ливийской оппозиции у города Брега
11 августа, 14:08РИА Новости
В Ливии стороны конфликта обвинили друга в нарушении перемирия
Ранее спецпредставитель ООН Гассан Саламе призвал стороны конфликта в Ливии объявить перемирие на время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Как сообщалось 10 августа, президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии согласился на перемирие. Ливийская национальная армия тоже объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечался 11 августа.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Ливия
11 августа, 02:05РИА Новости
Члены СБ ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилия
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Халифа ХафтарЕвросоюзВеликобританияФранцияЛивияОАЭИталияСШАВ мире
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