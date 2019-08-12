Сильные дожди в Приморье подтопили подвалы домов и огороды в двух селах

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Сильные дожди привели к подтоплениям в двух селах Губеровского сельского поселения в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в минувший четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену в пятницу пришёл не менее сильный атмосферный фронт с ливнями. Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима".

"Из-за прошедших осадков частично оказалось подтоплено 300 огородов домовладений. Также подтоплен один частный дом, расположенный в селе Губерово (вода выше пола на 10 см), и подвалы 10-ти многоквартирных жилых домов в селе Новостройка", - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы не допустить замыкания электропроводки, от электричества отключены два многоквартирных жилых дома в селе Новостройка, подготовлен к развёртыванию пункт временного размещения на 50 мест в средней школе № 8 села Губерово. В селе Новостройка проводятся аварийно-восстановительные работы и откачка воды.