Эксперты предупредили об опасности меда отравленных пестицидами пчел

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей и должен быть проверен в лаборатории перед употреблением, предупреждают эксперты - причем этого мнения придерживаются, как специалисты - агрохимики, так и сами пчеловоды.

"Если отравленная пчела не умерла мгновенно и успела вернуться в улей, мед будет заражен. Но надо смотреть, насколько много этого вещества в него попало и может ли быть опасной для человека такая концентрация", - рассказал РИА Новости заведующий лабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка" Михаил Кузьмич.

"Такой мед есть можно только после проверки в лаборатории", - согласен глава Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксировали массовую гибель пчел. Она наблюдалась в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. Россельхознадзор связал это с бесконтрольным применением пестицидов.

Кузьмич пояснил, что к таким последствиям может привести не только использование некачественных опасных пестицидов, но и нарушение регламента при применении вполне законных, сертифицированных химикатов - например, если проводить отработку полей во время цветения растений, что запрещено.