Экс-астронавт НАСА назвал размер командировочных в космосе

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Скотт Келли подтвердил, что суточные во время космических полетов для американских астронавтов составляют 5 долларов, то есть меньше, чем у российских коллег.

"Пять долларов за сутки в космосе", - сообщил Келли РИА Новости. Как пояснил собеседник агентства, такая сумма выплачивается в соответствии с законом.

"Это делается не ради шутки, а потому, что такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим", - пояснил экс-астронавт Келли.

Скотт Келли поступил в класс астронавтов НАСА в 1996 году, в период с 1999 по 2016 год совершил четыре полета в космос, в том числе годовую экспедицию на МКС.

Американский астронавт рассказал, что не часто, но тема оплаты труда обсуждается членами международного экипажа станции. По его замечанию, при общении на эту тему с российскими коллегами он выяснил, что "им нравится тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе".