Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T03:26Z
https://ria.ru/20190812/1557398273.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/137970/92/1379709290_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_7ce206bf8c0ae5e4335f6c67e3bbfa16.jpg
РИА Новости

Экс-астронавт НАСА назвал размер командировочных в космосе

03:26, 12 августа 2019
21045
© NASAАстронавт NASA Скотт Келли
Астронавт NASA Скотт Келли
© NASA
Астронавт NASA Скотт Келли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Скотт Келли подтвердил, что суточные во время космических полетов для американских астронавтов составляют 5 долларов, то есть меньше, чем у российских коллег.
"Пять долларов за сутки в космосе", - сообщил Келли РИА Новости. Как пояснил собеседник агентства, такая сумма выплачивается в соответствии с законом.
"Это делается не ради шутки, а потому, что такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим", - пояснил экс-астронавт Келли.
Скотт Келли поступил в класс астронавтов НАСА в 1996 году, в период с 1999 по 2016 год совершил четыре полета в космос, в том числе годовую экспедицию на МКС.
Американский астронавт рассказал, что не часто, но тема оплаты труда обсуждается членами международного экипажа станции. По его замечанию, при общении на эту тему с российскими коллегами он выяснил, что "им нравится тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе".
На прошлой неделе газета "Известия" со ссылкой на "Положение о материальном обеспечении космонавтов" опубликовала информацию о зарплатах российских космонавтов. В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов НАСА и других космических агентств.
Скотт Келли на борту МКС
Вчера, 03:02РИА Новости
Стало известно, сколько получают астронавты НАСА
335571415
Обсудить 14
Скотт КеллиРоскосмосНАСАРоссияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
В США среднем граждане получают 3820 долларов в месяц. В России в 5 (пять!) раз меньше. Цены в США - на всё от автомобилей до кг мяса - НИЖЕ. Но мы-то знаем: они - загнивают, а мы - процветаем!
12 августа, 07:41
kk111b
2560109
Так вы ещё зарплату полиции сравните,вот и посмеемся)У нас она в 10 раз превышает американскую а вы говорите в России плохо живут и мало получают))
12 августа, 06:46
SSch.shurikov
6700016
Рекомендуем
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
РИА
Новости
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Международная космическая станция
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Скотт Келли на борту МКС
Стало известно, сколько получают астронавты НАСА
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Рыбаки ловят рыбу
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния