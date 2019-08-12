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РИА Новости

"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился

03:30, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее", - говорится в исследовании. Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей.
Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что сокращение среднего чека в июле связано в первую очередь с сезонным фактором. "За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств", - сказал Милехин, слова которого приводятся в сообщении. По сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6%.
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В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей). На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% - до 598 рублей, на Урале и в Сибири - на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах - на 1% в каждом случае (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно).
В Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% к июню, до 707 рублей, в годовом выражении показатель снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек уменьшился на 0,9% к июню (до 698 рублей), но вырос на 1,7% к июлю прошлого года. Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах - на 2,3%. В дискаунтерах он вырос на 1,4%, в магазинах традиционной торговли - на 5,7%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах сократился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах – на 9,4%, в традиционной торговле – на 10,6%.
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
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93171416166
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РомирРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Необъективные выводы. Это цены растут и именно по этой причине средний чек этого года выше прошлого , а вот покупательная способность народа падает и это показывает натуральное потребление. Да и откуда будет рост потребления, если заводы стоят, больницы закрываются (это только по ТВ их восстанавливают, а сколько закрыто?), вывоз денег за рубеж растет. Приближается распад страны.
12 августа, 08:50
dd.rwk
1500214017
Валентина, как вас там по отчеству. Если вы каждый день ходите в магаз и набираете на 500+ рублей, то либо прекратите жрать, либо научитесь считать свои деньги правильно.
12 августа, 09:25
Никита Терехов
71001056
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