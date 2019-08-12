В России создали беспилотный Lada-катафалк

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

Прототип может достигать скорости пять километров в час

Как рассказал собеседник агентства, авторами разработки стали учащиеся одного из сибирских вузов.