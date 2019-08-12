Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T03:21Z
https://ria.ru/20190812/1557398197.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155549/68/1555496899_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_10e8f40300eac9186904d58a96df7ea2.jpg
РИА Новости

На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции иностранные двигатели

03:21, 12 августа 2019
14604
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАндреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" на Новороссийской военно-морской базе. 11 июня 2019
Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 Дмитрий Рогачев на Новороссийской военно-морской базе. 11 июня 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Моряки-черноморцы наладили мини-производство по восстановлению катеров, оснащенных двигателями иностранного производства типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил РИА Новости источник в Оборонно-промышленном комплексе.
"В связи с тем, что регламент агрегатов на сегодняшний день находится под санкциями, и они лишены фирменного сервисного обслуживания, экипажи стоящих на вооружении Черноморского флота катеров сами вытачивают детали для водометных двигателей Rolls-Royce, MAN, Caterpillar", - сказал собеседник агентства.
По его словам, со второй половины 2014 года корабли Черноморского флота, оснащенные иностранными двигателями, оказались в фактически в "сервисном вакууме".
Флотские механики, как сообщил источник, научились восстанавливать или изготавливать необходимые детали для поддержания двигателей в рабочем техническом состоянии.
"Иногда на изготовление какой-либо комплектующей уходит неделя, но деваться некуда. Помощи со стороны иностранных сервисов не будет, а боеготовность нужна всегда", - отметил собеседник агентства.
В 2014 году отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. По мере их сохранения Россия также продлевала контрсанкции.
Новейший фрегат ЧФ РФ Адмирал Эссен представлен на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле
1 мая, 23:01Новое оружие России
На IDEF-2019 представили новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен"
219133133
Обсудить 13
Черноморский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния