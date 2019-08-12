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РИА Новости

Стало известно, сколько получают астронавты НАСА

03:02, 12 августа 2019
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© NASAСкотт Келли на борту МКС
Скотт Келли на борту МКС
© NASA
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Зарплата астронавтов Космического агентства США может достигать 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости участник четырех космических полетов Скотт Келли.

"Максимально, согласно существующей сетке, астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях приблизительно 155 тысяч долларов (около 13 тысяч долларов в месяц)", — сказал Келли, пробывший год на МКС.

Согласно действующим правилам, при поступлении в отряд астронавтов НАСА военные остаются на военной службе, их заработная плата начисляется в соответствии с регламентом оборонного ведомства. Как отметил в связи с этим Келли, пришедший в НАСА из ВВС США, "состоящие на военной службе астронавты получают в чистом виде немного больше, поскольку часть их доходов не облагается налогом", в отличие от гражданских коллег, которым с указанных сумм предстоит выплатить существенный подоходный налог.
Собеседник агентства добавил, что, помимо зарплаты, астронавтам оплачивают больничный и отпуск, а также страховку, хотя часть расходов на нее покрывают сами сотрудники. У астронавтов из числа военных, по словам Келли, преимуществ чуть больше: в частности, они находятся в более выгодном положении в вопросе пенсионных выплат.
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Согласно опубликованной на сайте НАСА информации, гражданские кандидаты в класс астронавтов в соответствии с федеральной классификацией при поступлении могут рассчитывать на категорию служащих GS-11, что соответствует примерно 5,5 тысячи долларов в месяц. Категории рассчитываются с учетом опыта, навыков и образовательного уровня кандидатов и будущих астронавтов. Все суммы указываются без учета последующего вычета подоходного налога.
Остающиеся на действующей военной службе астронавты НАСА получают начисления в соответствии с их рангом и сроком активной службы. Согласно публикациям в открытых источниках, пришедший в НАСА в ранге полковника кандидат в астронавты после восьми лет работы будет получать порядка восьми тысяч долларов в месяц, а по истечении десяти лет — около 10,3 тысячи долларов. В отличие от гражданских коллег, как пишет The Houston Chronicle, военные астронавты получают фиксированную компенсацию на жилье, им могут выплачиваться и другие надбавки, связанные с их военной службой.
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В отличие от зарплаты российских коллег, зарплата астронавтов не зависит от того, находятся они на Земле или совершают космический полет: находясь в космосе, они получают лишь символические "командировочные".
На прошлой неделе газета "Известия" со ссылкой на "Положение о материальном обеспечении космонавтов" опубликовала информацию о зарплатах российских космонавтов. Согласно документу, оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей (около 933 долларов), космонавта — 63,8 тысячи (978 долларов), а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей (1,3 тысячи долларов).
Также они могут получать ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Кроме того, космонавтам полагаются дополнительные выплаты за выслугу лет.
Размер зарплаты возрастает в соответствии с числом полетов в космос. После трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%. Также экипажам выплачивается единовременное денежное вознаграждение за каждый полет.
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов НАСА и других космических агентств.
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