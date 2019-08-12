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РИА Новости

В России ликвидировали 53 лесных пожара за сутки

02:56, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 50 лесных пожаров на площади свыше 5 тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
Днем ранее "Авиалесоохрана" информировала о ликвидации 49 лесных пожаров за сутки на площади 5 263 гектара.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным "Авиалесоохраны", на 12 августа в России действовало 202 лесных пожара на площади 283 167 гектаров, которые активно тушили. Это на 26 507 гектаров больше, чем днем ранее.
Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области (146 747 гектаров) и в Красноярском крае (126 125 гектаров).
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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