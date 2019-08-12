В России ликвидировали 53 лесных пожара за сутки

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 50 лесных пожаров на площади свыше 5 тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

Днем ранее "Авиалесоохрана" информировала о ликвидации 49 лесных пожаров за сутки на площади 5 263 гектара.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным "Авиалесоохраны", на 12 августа в России действовало 202 лесных пожара на площади 283 167 гектаров, которые активно тушили. Это на 26 507 гектаров больше, чем днем ранее.

Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области (146 747 гектаров) и в Красноярском крае (126 125 гектаров).