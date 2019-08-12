Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дворник из подмосковного Воскресенска, с которой судебные приставы пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала, что у нее нервный срыв.
Ранее стало известно, что женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не глядя подписала документы и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.
По словам женщины, из-за этой ситуации ее уволили с работы.
"С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках", — рассказала она.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла ситуацию с женщиной на контроль.