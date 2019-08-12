Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве

Ранее стало известно, что женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не глядя подписала документы и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.