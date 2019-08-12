В работе Google возникли сбои

"В работе Google наблюдаются проблемы с 17.30 (воскресенья) по времени EDT (00.30 понедельника мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего жалоб поступает от жителей США, России, Нидерландов и Латинской Америки. Отмечается, что 82% пользователей столкнулись с проблемами при выполнении поиска, 17% - при авторизации.