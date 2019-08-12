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РИА Новости

В работе Google возникли сбои

01:23, 12 августа 2019
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© Depositphotos / MactrunkGoogle на ipad
Google на ipad
© Depositphotos / Mactrunk
Google на ipad. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Проблемы наблюдаются в работе американского поисковика Google, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.
"В работе Google наблюдаются проблемы с 17.30 (воскресенья) по времени EDT (00.30 понедельника мск)", - говорится в сообщении.
Больше всего жалоб поступает от жителей США, России, Нидерландов и Латинской Америки. Отмечается, что 82% пользователей столкнулись с проблемами при выполнении поиска, 17% - при авторизации.
Логотип компании Google
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