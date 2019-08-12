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РИА Новости

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля режиссера Васильева освободили из ИВС

01:20, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) из-за истечения срока его задержания, сообщил журналистам в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Васильева задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, но суд не стал арестовывать его. После непродолжительного пребывания в ИВС и жалоб на плохое самочувствие Васильева госпитализировали. В воскресенье после оказания медицинской помощи Васильев выписан из медицинского учреждения.
"В настоящее время Васильев освобожден из изолятора, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства", - сказал Мельников.
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Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела. Его адвокат Татьяна Прилипко заявила РИА Новости, что у Васильева инсулинозависимый диабет, ему пришлось вызвать "скорую", так как необходимые препараты у него изъяли. В СК заявили, что во время допроса Васильева осматривали врачи и не нашли препятствий для направления его в изолятор, при этом медицинские препараты следователи на забирали.
В воскресенье в справочной больницы имени Ерамишанцева РИА Новости сообщили, что режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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