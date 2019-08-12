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РИА Новости

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

01:16, 12 августа 2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Как сообщает портал Sin Embargo, нападение произошло в ночь на воскресенье: бандиты открыли огонь по людям, собравшимся в развлекательном заведении. На месте погибли восемь человек, еще трое получили ранения.
Примечательно, что буквально в нескольких шагах от места стрельбы находится местное подразделение министерства общественной безопасности Ирапуато.
За несколько часов до расстрела в бильярдной еще шесть человек были убиты в городке Юририя тоже в Гуанахуато. Там произошло столкновение преступной группы с бойцами Национальной гвардии Мексики. В итоге были застрелены пять преступников, погиб один гвардеец.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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