Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Он напомнил, что по результатам совещаний в Сочи Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин поставил задачу перевооружить три полка на Су-57.
Также командующий ВВС сообщил, что МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
При этом Дронов отметил, что эти истребители более экономичные в эксплуатации, чем уже стоящие на вооружении Су-30СМ и Су-35С, а стоимость их летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у моделей "Су".
29 июля, 16:02Сказано в эфире - Радио Sputnik"Грозное оружие". Авиаэксперт рассказал об истребителях Су-57В России началось серийное производство Су-57. В эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка обратил внимание на особенности новейших истребителей.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация.