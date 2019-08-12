Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Он напомнил, что по результатам совещаний в Сочи Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин поставил задачу перевооружить три полка на Су-57.

Также командующий ВВС сообщил, что МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.

При этом Дронов отметил, что эти истребители более экономичные в эксплуатации, чем уже стоящие на вооружении Су-30СМ и Су-35С, а стоимость их летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у моделей "Су".

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.