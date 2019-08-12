Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T02:47Z
https://ria.ru/20190812/1557397678.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153271/15/1532711509_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_98f9beca88d34976c293c9883f404b5f.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

01:03, 12 августа 2019
24525
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Он напомнил, что по результатам совещаний в Сочи Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин поставил задачу перевооружить три полка на Су-57.
Также командующий ВВС сообщил, что МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
При этом Дронов отметил, что эти истребители более экономичные в эксплуатации, чем уже стоящие на вооружении Су-30СМ и Су-35С, а стоимость их летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у моделей "Су".
Многофункциональный истребитель Су-57
29 июля, 16:02Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Грозное оружие". Авиаэксперт рассказал об истребителях Су-57В России началось серийное производство Су-57. В эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка обратил внимание на особенности новейших истребителей.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация.
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201 в подмосковном Жуковском.
17 июня, 10:49Радио
Эффективные и универсальные. В российские войска поступили первые МиГ-35 ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. Об этом самолете рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
437956715
Новое оружие РоссииСу-57Сергей ДроновМиГ-35РоссияБезопасность
Популярные комментарии
11 лет на испытание, не многовато?
12 августа, 06:00
sserj1679
32100125
Первым делом , первым делом самолеты ; а экономика ? А экономика потом .
12 августа, 09:56
vecher vecher
620015
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния