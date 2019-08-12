СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35

АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турецкие власти оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщает газета Турецкие власти оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.

Как заявил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Москва готова продать Анкаре Су-35 при наличии у той соответствующего желания. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, сообщил, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте.

По информации издания, турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению. Если оно получит положительные отзывы, то будет дан старт переговорам с Россией по этому вопросу.

Официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают.

США ранее исключили Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских ЗРК и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны, поставки комплексов начались 12 июля.