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РИА Новости

СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35

00:53, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-35 . Архивное фото
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турецкие власти оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.
Как заявил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Москва готова продать Анкаре Су-35 при наличии у той соответствующего желания. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, сообщил, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте.
Истребители Су-35С пилотажной группы Соколы России
18 июля, 16:39РИА Новости
В Совфеде считают, что Турция пойдет на закупку у России Су-35 взамен F-35
По информации издания, турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению. Если оно получит положительные отзывы, то будет дан старт переговорам с Россией по этому вопросу.
Официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают.
США ранее исключили Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.
Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских ЗРК и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны, поставки комплексов начались 12 июля.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.
Истребитель F-35А
31 июля, 14:46РИА Новости
В Турции прокомментировали решение США исключить Анкару из программы F-35
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Су-35ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть для начала турки признают Крым Российским, а после поговорим и про Су-35
12 августа, 02:13
Можем Повторить
122310115
А Россия, о чести и достоинстве своей не задумывалась? Хотя очем это я? россия ещё в девяностых профукала и честь и достоинство.
12 августа, 03:26
Олег Ляшкин
3812013665
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