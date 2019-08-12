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РИА Новости

Вице-адмирал оценил прогноз NI о поражении США в войне с Россией на море

00:51, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире НСН прокомментировал прогноз американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией.
Ранее Голдстайн в статье для National Interest написал о том, что США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку риски таких маневров недооценены. По его словам, в водах Азовского моря и вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается большое количество мин времен Второй мировой войны, при этом случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать столкновение с Россией на море, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.
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"Быстрее, больше, сильнее": НАТО делает упор на милитаризацию Черного моряСевероатлантический альянс всерьез нацелился на Черное море и готовится обсудить ближайшие планы. Сначала нужно потихоньку акваторию своими кораблями заполнить. А там и до конвенции Монтре попробовать добраться, чтоб не мешала.
"Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину - и пошли! И почему сразу война?" - заявил Святашов.
По его словам, американский эксперт является "фантастом", а не военным. "Голливуд! Предположения из разряда детских игр", – отметил вице-адмирал.
При этом он порекомендовал прекратить фантазировать на тему войны с Россией.
"Развязать войну – это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум", - заключил Святашов.
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Черное мореНАТОРоссияСШАВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
National Interest ресурс российской пропаганды) он даже создан бывшим российским пропагандистом, сами новость придумали, сами её процитировали, сами комментари у вице-адмирала взяли) цирк
12 августа, 02:13
Sikosi Nakosi
7410136
Золотые слова вице-адмирала.
12 августа, 00:57
ddiskmaster
2510001
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