Вице-адмирал оценил прогноз NI о поражении США в войне с Россией на море

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире НСН прокомментировал прогноз американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией.

Ранее Голдстайн в статье для National Interest написал о том, что США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку риски таких маневров недооценены. По его словам, в водах Азовского моря и вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается большое количество мин времен Второй мировой войны, при этом случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать столкновение с Россией на море, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.

"Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину - и пошли! И почему сразу война?" - заявил Святашов.

По его словам, американский эксперт является "фантастом", а не военным. "Голливуд! Предположения из разряда детских игр", – отметил вице-адмирал.

При этом он порекомендовал прекратить фантазировать на тему войны с Россией.