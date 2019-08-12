В Гатчинской епархии извинились за поведение священника во время крещения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан извинился за поведения игумена Фотия (Нечепоренко), уже отстраненного от священнослужения за неподобающее поведение при крещении ребенка в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области, сообщает пресс-служба Гатчинской епархии.

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей, среди прочих его посмотрел и епископ Митрофан. Игумен Фотий был отстранен от священнослужения.

"Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещеного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих", - говорится в сообщении.

Глава Гатчинской епархии выразил надежду на то, что этот инцидент "не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи".