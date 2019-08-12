Приходько рассказал о желании России сотрудничать с прикаспийскими странами

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в сферах промышленности и нефтехимии, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Первый Каспийский экономический форум в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" проходит 11-12 августа. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Россия заинтересована в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в таких сферах, как автомобилестроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электро-оборудование, нефтехимия", - сказал он, добавив, что на выставке инновационных технологий, которая проходит в рамках форума, свою продукцию представляют "Автоваз", группа "ГАЗ", "Пермская компания нефтяного машиностроения" и ООО "ВЭЛАН".

Приходько отметил, что форум является важным этапом институционализации делового и торгово-экономического сотрудничества в рамках "каспийской пятерки". "Надеемся, что его итоги позволят выйти на реализацию конкретных многосторонних проектов по различным направлениям взаимодействия", - добавил он.

Первый замруководителя аппарата правительства подчеркнул, что в контексте пятистороннего сотрудничества развитие круизного туризма с использованием механизмов государственно-частного партнерства является достаточно перспективным направлением.