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РИА Новости

Приходько рассказал о желании России сотрудничать с прикаспийскими странами

00:38, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в сферах промышленности и нефтехимии, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Первый Каспийский экономический форум в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" проходит 11-12 августа. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Россия заинтересована в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в таких сферах, как автомобилестроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электро-оборудование, нефтехимия", - сказал он, добавив, что на выставке инновационных технологий, которая проходит в рамках форума, свою продукцию представляют "Автоваз", группа "ГАЗ", "Пермская компания нефтяного машиностроения" и ООО "ВЭЛАН".
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Приходько отметил, что форум является важным этапом институционализации делового и торгово-экономического сотрудничества в рамках "каспийской пятерки". "Надеемся, что его итоги позволят выйти на реализацию конкретных многосторонних проектов по различным направлениям взаимодействия", - добавил он.
Первый замруководителя аппарата правительства подчеркнул, что в контексте пятистороннего сотрудничества развитие круизного туризма с использованием механизмов государственно-частного партнерства является достаточно перспективным направлением.
"Особого внимания заслуживают вопросы развития туризма на Каспии. Регион богат рекреационными ресурсами, которые обусловлены не только климатом, но и уникальным историческим наследием, традициями  и культурой проживающих здесь народов, которые издавна славятся гостеприимством". - объяснил он.
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