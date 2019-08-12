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РИА Новости

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

00:37, 12 августа 2019
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© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.
Приходько при этом напомнил, что, исходя их текущих условий на рынке, Россия, как ожидается, сохранит в этом году показатель по поставкам трубопроводного газа в Европу примерно на уровне рекордного 2018 года.
"Россия является крупнейшим и надежным поставщиком "голубого топлива" в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров. С учетом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируются, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю", - сказал Приходько.
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"Кроме того, по поставкам СПГ в страны ЕС Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара", - добавил он.
Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL) в апреле опубликовала отчет, согласно которому крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа на рынок Европы в 2018 году стали Катар (16,42 миллиона тонн), Алжир (9,29 миллиона тонн) и Нигерия (9,07 миллиона тонн). При этом экспорт СПГ Россией на европейский рынок в прошлом году достиг 4,43 миллиона тонн, США - 2,7 миллиона тонн.
В то же время, в конце июля Еврокомиссия опубликовала отчет об имплементации торговых договоренностей с США, достигнутых годом ранее. По информации ЕК, в 2019 году третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС являются США. Так, в первом полугодии на Соединенные Штаты пришлось 12,4% от общего объема импорта Евросоюзом сжиженного природного газа. Этот показатель за 2018 год был на уровне 5%.
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