Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

© Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Создатели фильма "Однажды в... Голливуде", которые пытались воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х, допустили киноляп: часы на руке Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными, . Создатели фильма "Однажды в... Голливуде", которые пытались воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х, допустили киноляп: часы на руке Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными, сообщает Independent.

По данным сайта Worn and Wound, специализирующегося на часах, речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead. Информацию подтвердил и портал Watch-id — гид по часам, которые носят знаменитости и которые можно увидеть в кино.

Данная модель появилась в начале 1970-х, поэтому Клифф (персонаж Брэда Питта) никак не мог носить их в 1969 году.

В остальном кадры фильма вполне соответствуют атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.