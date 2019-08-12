Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Создатели фильма "Однажды в... Голливуде", которые пытались воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х, допустили киноляп: часы на руке Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными, сообщает Independent.
По данным сайта Worn and Wound, специализирующегося на часах, речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead. Информацию подтвердил и портал Watch-id — гид по часам, которые носят знаменитости и которые можно увидеть в кино.
Данная модель появилась в начале 1970-х, поэтому Клифф (персонаж Брэда Питта) никак не мог носить их в 1969 году.
В остальном кадры фильма вполне соответствуют атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.
Фильм "Однажды в... Голливуде" рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его золотого века. Известный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.