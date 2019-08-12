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РИА Новости

Зачем американская система "убила" педофила-сутенера

08:00, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Stephanie KeithУчастницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
© AFP 2019 / Getty Images/Stephanie Keith
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Список опасных загадок американской политики пополнился. Теперь рядом с "кто убил Кеннеди?" и набором аналогичных тем встала еще одна: кто убил Джеффри Эпштейна?
Даже если итогом ведущегося расследования станет подтверждение версии самоубийства, это ни малейшим образом не повлияет на широкую общественную убежденность, что 66-летнему финансисту помогли умереть. Точно так же, как более 70 процентов американцев по сей день не верят официальной версии, обвиняющей в убийстве 35-го президента США преступника-одиночку Ли Харви Освальда.
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
10 августа, 20:04РИА Новости
У генпрокурора США возникли "серьезные вопросы" после смерти Эпштейна
Да и странно, с учетом обстоятельств, если было бы иначе.
Джеффри Эпштейн — богатый нью-йоркский бизнесмен, который не просто питал извращенную склонность к девочкам-подросткам (и удовлетворял ее, используя имеющиеся в его распоряжении ресурсы). Он создал целую систему поставок представителям мирового истеблишмента несовершеннолетних из бедных семей для их секс-эксплуатации. В качестве транспорта для данных целей нередко использовался личный самолет мультимиллионера, который получил говорящее название "Лолита экспресс". А его частное владение на Виргинских островах, где проходили особые вечеринки, местные жители называли не иначе как "остров педофила" и "остров оргий". По сведениям СМИ, самым юным "посетительницам" было по 14 лет.
Эпштейн жил насыщенной светской жизнью, был щедрым филантропом, вращался в самых высоких кругах и был знаком с влиятельнейшими фигурами мировой политики и бизнеса. Среди людей, с которыми его связывали особо прочные и дружеские отношения, называют принца Эндрю (второго сына королевы Елизаветы II) и Билла Клинтона (который 26 раз в качестве зарегистрированного пассажира летал на том самом самолете). Список его знакомств включал такие имена, как Дональд Трамп, бывший британский премьер Тони Блэр, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман, бывший премьер Израиля Эхуд Барак, режиссер Вуди Аллен, актеры Кевин Спейси и Крис Такер.
Участницы акции протеста с портретами Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке
10 июля, 08:00РИА Новости
Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
Впервые Эпштейн попал в поле зрения правоохранительных структур еще в середине 2000-х. Однако громкое дело о растлении и незаконном сексе с несовершеннолетними тогда обернулось пшиком (у богатых свои привилегии). Бизнесмен пошел на сделку со следствием, по которой согласился признать себя виновным в принуждении к проституции, зарегистрироваться в качестве сексуального преступника и выплатить компенсацию выявленным ФБР жертвам (около 40 человек). За это он получил 13 месяцев тюремного заключения — вместо светившего ему пожизненного.
Соглашение не только нарушило требование закона о раскрытии информации о нем пострадавшим, но и предоставило Эпштейну и "любым потенциальным сообщникам" иммунитет от федеральных уголовных обвинений. Именно первое — противоречие закону — стало основанием для объявления в этом году сделки недействительной. А вновь вспыхнувший вокруг финансиста скандал обернулся отставкой министра труда США в действующей администрации Александра Акосты, который был тем самым флоридским прокурором, пошедшим на соглашение с высокопоставленным сутенером-педофилом в 2008 году.
Правда, большинство наблюдателей склоняются к мысли, что Дональд Трамп был скорее заинтересован в реанимации этого дела, нежели являлся его мишенью. По имеющейся информации, знакомство будущего президента с Эпштейном носило светский характер и не было слишком близким. Зато бизнесмен долго, глубоко и прочно был связан с верхушкой Демократической партии, а уж его плотные контакты с бывшим президентом Клинтоном, чьи сексуальные аппетиты едва не стоили ему Овального кабинета, выглядят особенно интригующе. Также среди клиентов Эпштейна называют экс-губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона и экс-сенатора от Мэна Джорджа Митчелла, тоже демократов.
Сам президент США косвенно подтвердил предположения, ретвитнув сообщение сатирика-консерватора Терренса Уильямса, намекнувшего на компромат, который был у Эпштейна на экс-президента, и заинтересованность Клинтона, чтобы финансист не заговорил.
Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме
5 мая 2018, 08:00РИА Новости
Секс-скандал в Нобелевском комитете: что происходит с престижной премией
Как бы то ни было, в начале июля Джеффри Эпштейн был вновь задержан и в итоге арестован без права выхода под залог — по обвинению в торговле людьми, и быстро стало понятно, что правоохранительные органы всерьез намерены раскопать связанную с ним грязь, в том числе похороненную более десяти лет назад.
Практически сразу последовали многочисленные прогнозы, что бизнесмену не суждено дожить до суда — интересы, репутация и просто свобода слишком уж высокопоставленных, влиятельных и богатых людей поставлены на кон.
Двадцать четвертого июля Эпштейн совершил попытку самоубийства. Правда, обстоятельства были таковы, что заставили сомневаться следствие, что он и впрямь был намерен покончить с собой. Высказывались предположения, что его целью было сменить режим заключения или добиться перевода в другую тюрьму.
Склонные к суициду должны находиться в американских тюрьмах на особом режиме. Их лишают любых предметов одежды и обихода, которые можно использовать для самоубийства, и контролируют каждые три часа. Но миллионер был снят с такого контроля за несколько дней до смерти.
А утром 10 августа — надо же, какая неожиданность — Эпштейна нашли в камере повешенным.
Британский министр по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс
15 июля 2018, 20:09РИА Новости
Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что потрясен произошедшим и совместно с Минюстом начинает расследование обстоятельства. Правда, он отметил, что речь идет об "очевидном самоубийстве". Так что вряд ли стоит ожидать сенсаций от следствия.
...В советской пропаганде разгара холодной войны был популярный жанр "Их нравы", в котором обличались многочисленные пороки Запада, включая развращенность элиты, ее готовность пойти на любые преступления и неприкосновенность для закона, а также глубокую коррумпированность системы, защищающей тех, кто находится наверху иерархической пирамиды.
В позднем СССР те рассказы воспринимались отечественным обществом уже с откровенной иронией — как глубоко недостоверные выдумки наемных пропагандистов.
Тридцать лет жизни в открытом мире и глобальном информационном пространстве развеяли тогдашние заблуждения. Чем дальше, тем чаще возникает подозрение, что советские идеологи, пожалуй, даже смягчали краски. Потому что дело Эпштейна, которое в пересказе выглядит абсурдной выдумкой человека, одержимо ненавидящего Запад, является просто органичной частью его реалий.
Дирижер Даниэле Гатти. Архивное фото
2 августа 2018, 15:48РИА Новости
В Нидерландах после секс-скандала уволили дирижера королевского оркестра
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Дональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
вот что значит правосудие по американски. В РФ даже никто бы и не узнал про такое, так как дело замяли бы
12 августа, 11:22
Константин Е
67301147
Обычные люди,говорите.Только почему эти люди отправляют свои семьи туда,где как вы говорите процветает гомосексуализм и половые извращения?
12 августа, 13:23
19george65
3110009
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