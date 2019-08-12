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РИА Новости

Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США

08:00, 12 августа 2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Народный банк Китая снизил курс юаня до минимума за 11 лет, чтобы смягчить удар от новых пошлин, введенных Трампом. Аналитики уверены: у крупнейшего иностранного кредитора американского правительства скоро лопнет терпение и в ход пойдет "тяжелая артиллерия" — китайцы начнут распродавать государственный долг США. Готов ли Пекин на крайние меры в торговой войне — в материале РИА Новости.

Рекордное ослабление

На новые десятипроцентные пошлины Пекин ответил валютным ударом, опустив 6 августа курс национальной валюты до семи юаней за доллар. Это существенно ослабит эффект заградительных мер и позволит китайским товарам удержаться на американском рынке.
В Минфине США уже заявили: дешевеющий юань — резкая эскалация торговой войны. КНР специально ослабляет национальную валюту, чтобы получить преимущества в международной торговле. Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях. Юань тем временем продолжил дешеветь.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
6 августа, 08:00РИА Новости
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Впрочем, самим китайцам это тоже не сулит ничего хорошего — только резкий спад покупательской способности и замедление внутреннего спроса. В Пекине признали: юань пострадал в торговой войне, но обвинения в валютных манипуляциях отвергли. Китайский ЦБ подчеркнул, что прибегать к девальвации национальной валюты не намерен.

Между тем, как прогнозирует французский банк Societe Generale, курс упадет до 7,7 юаня за доллар. По оценкам аналитиков банка, это произойдет, если Трамп реализует угрозу и поднимет пошлины с десяти до 25 процентов.

Козырь в рукаве

Пока наблюдатели гадают, насколько далеко все это зайдет, возникают и другие опасения. Крупнейший иностранный кредитор американской экономики, Китай способен пустить в ход главное оружие — распродажу американских гособлигаций.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
2 августа, 08:00РИА Новости
Бомба вот-вот взорвется: глобальный долг достиг 246 триллионов долларов
Этот сценарий обычно рассматривали как нереалистичный, пишет Bloomberg. Хотя бы потому, что с бумагами на 1,11 триллиона долларов найти альтернативы для инвестирования — задача не из легких. Однако столь резкое ослабление китайской валюты явно указывает на то, что такой вариант не исключается.

"Китай располагает широким арсеналом средств, кроме того, Пекин действует на более долгосрочную перспективу, чем президент США Дональд Трамп", — считает профессор Йельского университета и экс-председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.

По его словам, применив в качестве оружия собственную валюту, китайцы вполне могут рассмотреть и "другие опции" — в частности, сократить вложения в казначейские бумаги.
И это уже происходит. С пиковых значений в 1,3 триллиона долларов в 2013 году инвестиции в американский госдолг уменьшились на 200 миллиардов, до двухлетнего минимума — 1,11 триллиона долларов.
Американские доллары и китайские юани
17 мая, 08:00РИА Новости
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет
Если Китай вдруг предпримет масштабную распродажу, последствия будут катастрофическими. Массовый сброс трежерис обвалит их стоимость, что вызовет панику на рынке облигаций и падение курса доллара. Но есть и обратная сторона: ослабление американской валюты сделает китайский экспорт дороже. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности Пекина управлять юанем — если торговая война окончательно выйдет из-под контроля.

Идти до конца

Таким образом, масштабная распродажа Пекином казначейских облигаций США все же маловероятна — резкое обесценивание этих бумаг нанесет больше вреда, чем пользы.
Другое дело, что Китай может предпринять стратегические продажи, которые позволят, с одной стороны, максимизировать прибыль, а с другой — произведут достаточно сильное впечатление на финансовые рынки.
Китайские юани
9 августа, 07:20РИА Новости
Курс юаня продолжил падение
Так, в 2016-м китайцы избавились от облигаций на 188 миллиардов долларов (почти на 15 процентов) после того, как юань упал на семь процентов на фоне оттока капитала. Впоследствии часть госдолга выкупили обратно, но в прошлом году распродажа возобновилась. Всего же за пять лет Пекин сократил портфель американских гособлигаций на 13,8 процента.

По оценкам наблюдателей, Китай вполне мог бы продать казначейских бумаг на сумму до 700 миллиардов долларов. И если к сбросу небольших объемов трежерис рынки уже привыкли, резкое увеличение продаж обернется рыночной паникой.

"Большие объемы продажи долга США вызовут у профессиональных трейдеров подозрение, что на рынке появился крупный продавец, которым вполне может быть Китай, — полагает Джаспер Ло, главный инвестиционный стратег Eddid Securities and Futures. — Это быстро перерастет в беспокойство относительно стоимости казначейских ценных бумаг и активов в долларах США, вызвав потрясения на мировом финансовом рынке".
Трамп тем временем призывает Китай не применять ответных мер, но в МИД КНР заявили: в торговой войне Китай готов "идти до конца", хотя "некоторые недооценивают возможности нашей защиты".
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юаньторговая войнагосдолг СШАДональд ТрампМИД КНРКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
"Трамп тем временем призывает Китай не применять ответных мер", т.е. "мы будем вас гнобить, но вы не реагируйте"?
12 августа, 09:04
Серж
54151001
Никакого обвала продаж китайцы не допустят. Это только Украина может покупать газ втридорога по реверсу, имея возможность купить много дешевле. По моему скромному мнению, китайцы поступят прагматично - старые долги будут тихонько гасить и продавать, а новые американские фантики не брать. Это конечно же растянется на долго, за-то наверняка и минимальными потерями бабла. Всем же понятно, что на такую кучу долгов покупателей нет и не будет. Слить можно тока врастяжку...
12 августа, 09:22
CCicicipi
6400103
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