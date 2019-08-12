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РИА Новости

Крылатые монстры. Нереализованные авиационные проекты советской оборонки

08:00, 12 августа 2019
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CC BY 2.0 / Artem Katranzhi / Mikoyan Project 1.44 on display at MAKS 2015Истребитель пятого поколения МиГ-1.44 на МАКС-2015
Истребитель пятого поколения МиГ-1.44 на МАКС-2015
CC BY 2.0 / Artem Katranzhi / Mikoyan Project 1.44 on display at MAKS 2015
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Более 3200 самолетов и вертолетов, 148 тысяч человек личного состава, 107 лет славного боевого пути — сегодня, 12 августа, профессиональный праздник отмечают российские военные летчики. В этот день в 1912 году вышел приказ, вводивший в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. Именно эта структура послужила прообразом советских и российских ВВС. За минувшие годы на вооружении авиаторов стояли сотни типов самолетов и вертолетов. Но далеко не все разработки пошли в серию. О самых интересных проектах, завершившихся на стадии чертежей и единичных прототипов, — в материале РИА Новости.

МиГ-105.11

В годы холодной войны в США и СССР конструировали космические самолеты, которые в перспективе предполагалось использовать в качестве орбитальных бомбардировщиков. За океаном создали экспериментальный X-20 DynaSoar, у нас — опытный МиГ-105.11, прозванный за характерные обводы фюзеляжа "лаптем".
© Фото : CC BY-NC 2.0/RRОрбитальный истребитель МиГ-105.11
Орбитальный истребитель МиГ-105.11
© Фото : CC BY-NC 2.0/RR
Орбитальный истребитель МиГ-105.11
Его собирались выводить на орбиту межконтинентальной баллистической ракетой Р-7, однако до этого дело не дошло. В конце 1970-х прототип тестировали на дозвуковой скорости, сбрасывая с самолета-носителя — специально переделанного для этого стратегического бомбардировщика Ту-95.
Дозвуковой прототип разгонялся до 800 километров в час, весил три с половиной тонны. Управлял им один пилот. Было несколько вариантов: для фото- и радиоразведки, для поражения авианосцев ракетами с ядерной боевой частью, для перехвата космических целей.
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Впрочем, испытания единственного опытного образца МиГ-105.11 завершились аварией — 13 сентября 1978-го орбитальный самолет сильно пострадал при посадке. В дальнейшем проект закрыли из-за чрезмерной дороговизны. Уникальный "Космический МиГ" хранится в авиамузее в подмосковном Монино.

М-50

В ответ на программу американского сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 "Валькирия" к работе над собственным самолетом этого класса в 1956-м приступили в ОКБ Мясищева. В результате получилась машина классической схемы с треугольным крылом и стреловидным цельноповоротным оперением, с фюзеляжем минимального поперечного сечения. В мотогондолах размещались четыре двигателя — два под крыльями и два на их концах. Максимальная дальность М-50 по проекту достигала 14-15 тысяч километров, скорость — до 1900-2000 километров в час.
CC0 / Public domain / Стратегический бомбардировщик М-50 в центральном музее ВВС России в Монино
Стратегический бомбардировщик М-50 в центральном музее ВВС РФ в Монино
CC0 / Public domain /
Стратегический бомбардировщик М-50 в центральном музее ВВС России в Монино
Прототип М-50 поднялся в воздух 27 октября 1959-го. За год совершили 11 испытательных полетов, но скорость не превышала 1090 километров в час. Стало понятно, что с имеющимися двигателями преодолеть звуковой барьер не получится. Силовые агрегаты поменяли, однако достичь сверхзвука так и не удалось.
Работы по этому самолету прекратили в 1961-м из-за несоответствия проектных характеристик практическим, а также ввиду развития ракетных средств доставки ядерного боезаряда. Американцы закрыли программу XB-70 по той же причине.

Ми-12

Советскому Союзу принадлежит до сих пор никем не побитый рекорд — самый тяжелый и грузоподъемный вертолет. Это транспортный Ми-12, впервые оторвавшийся от земли 10 июля 1968-го. Сверхтяжелая машина грузоподъемностью более 30 тонн предназначалась для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет для РВСН.
© РИА Новости / Лев ПоликашинСверхтяжелый двухвинтовой вертолет В-12 (МИ-12)
Сверхтяжелый двухвинтовой вертолет В-12 (МИ-12)
© РИА Новости / Лев Поликашин
Сверхтяжелый двухвинтовой вертолет В-12 (МИ-12)
Визитная карточка вертолета — боковое расположение двух несущих винтов на крыльях обратного сужения, которые приводились в движение четырьмя двигателями Д-25ВФ. Экипаж — шесть-десять человек, вместимость — 196 пассажиров. Масса пустого Ми-12 превышала 69 тонн. Вертолет разгонялся до 260 километров в час и поднимался на высоту 3500 метров.
Всего построили два прототипа Ми-12. Первый в 1971-м году показали на выставке в Ле Бурже. Машина произвела сильное впечатление на делегацию из США, и Американское геликоптерное общество наградило ОКБ Миля "Призом И. И. Сикорского", которым отмечают выдающиеся достижения в области винтокрылой техники. Однако в серию Ми-12 не пошел.
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К этому времени у военных отпала необходимость в вертолете такой грузоподъемности благодаря созданию легких и эффективных стратегических ракет на мобильных пусковых установках. Все потребности Вооруженных сил удовлетворялись вертолетами более легкого класса. Первый прототип находится на территории Московского вертолетного завода, а второй передан в Музей ВВС в Монино.

ВВА-14

Четвертого сентября 1972-го в воздух поднялся экспериментальный летательный аппарат, объединивший функции гидросамолета, бомбардировщика и торпедоносца.
ВВА-14, "вертикально взлетающая амфибия", разработанная советским авиаконструктором итальянского происхождения Робертом Бартини, должна была уметь взлетать и садиться на воду и как обычный самолет, и как самолет вертикального взлета и посадки.
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin. Александр Маркин / Flying stand 14M1PСамолет-амфибия ВВА-14
Самолет-амфибия ВВА-14
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin. Александр Маркин / Flying stand 14M1P
Самолет-амфибия ВВА-14
Предполагалось, что ВВА-14 станет частью авиационного противолодочного комплекса, состоящего из собственно самолета, поисково-прицельной системы "Буревестник", противолодочного оружия и системы заправки топливом на плаву. Комплекс предназначался для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, находящихся в районах, удаленных от места вылета на 1200–1500 километров, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силами и средствами ВМФ.
Из-за сложностей с двигателями для вертикального взлета была создана модификация, превращающая самолет в экраноплан. Аппарат испытали в акватории Таганрогского залива Азовского моря в 1976-м. Хотя в конструкции предусматривался вертикальный взлет, разработка подъемных двигателей РД36-35ПР в Рыбинском КБ моторостроения так и не завершилась. Корпус единственного прототипа ВВА-14 можно увидеть в Центральном музее ВВС в Монино.

МиГ-1.44

К созданию истребителя пятого поколения в СССР приступили задолго до проекта ПАК ФА, впоследствии названного Су-57. В 1983-м в ОКБ имени Микояна утвердили "Комплексную целевую программу" работ по истребителю, силовой установке, бортовому радиоэлектронному оборудованию и вооружению, а также тактико-техническое задание ВВС и ПВО. В 1987 году состоялась защита аванпроекта, а в 1991-м — эскизного проекта и макета самолета, получившего индекс "МФИ" — многофункциональный фронтовой истребитель.
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / MIG Design Bureau, 144, Mikoyan-Gurevich MiG 1.44Истребитель пятого поколения МиГ-1.44
Истребитель пятого поколения МиГ-1.44
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / MIG Design Bureau, 144, Mikoyan-Gurevich MiG 1.44
Истребитель пятого поколения МиГ-1.44
Согласно проекту, самолет должен был развивать скорость до 3210 километров в час, подниматься на 20 тысяч метров. Дальность — не менее четырех тысяч километров. Сверхманевренный, малозаметный, сверхзвуковой полет — в бесфорсажном режиме.
Однако разразившийся в 1991 году кризис поставил крест на проекте. Прототип все-таки поднялся в воздух 29 февраля 2000-го, но вышедшее в 2002 году постановление правительства о Су-57 окончательно похоронило МФИ. Единственный летный экземпляр хранится в ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском.
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Су-57Ракетные войска стратегического назначенияТу-95СССРСШАБезопасность
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