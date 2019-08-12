Леди Гага, Сомов и Малевич. Что смотреть в Питере

Фото с выставки "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

© Музей современного искусства Эрарта Фото с выставки "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В период каникул и отпусков культурное соперничество Москвы и Санкт-Петербурга отходит на второй план. Но раз погода в Москве этим летом не сильно отличается от климата города на Неве, самое время наведаться в Северную столицу, чтобы совершить вояж по музеям. Тем более есть из чего выбрать. РИА Новости рассказывает о выставках летнего сезона в Санкт-Петербурге.

Новейший Сомов

Русский музей к 150-летию Константина Сомова открыл масштабную ретроспективу знаменитого "мирискусника". Впервые за 50 лет показывают столько работ мастера графики, пейзажей, жанровых и галантных сцен, акварелей, а также портретов буржуазии и аристократии.

В экспозиции (всего на выставке почти 160 работ, из них около 50 живописных) представлены "Осмеянный поцелуй", акварель "Эхо прошедшего времени", печатная графика из журнала "Мир искусства", редкие статуэтки по произведениям Гоголя и Пушкина и обложка сборника Константина Бальмонта "Жар-птица. Свирель славянина".

Не обошлось без игривого "Арлекина и дамы", классических портретов Александра Блока или Елены Олив и, конечно, эротических иллюстраций к "Книге Маркизы".

На выставку в Русский музей приехали работы из Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.

Если постоянную экспозицию Третьяковки вы уже знаете наизусть, а игривые Арлекины и Коломбины милы вашему сердцу, то вам срочно в Питер — разглядывать Сомова!

Выставка открыта до 4 ноября.

Блокбастер в Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже 1 из 3 Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже © Государственный Эрмитаж © Succession H. Matisse Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец" 2 из 3 Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец" © Succession H. Matisse © Государственный Эрмитаж Картина Клода Моне "Уголок сада в Монжероне" на выставке в Эрмитаже 3 из 3 Картина Клода Моне "Уголок сада в Монжероне" на выставке в Эрмитаже © Государственный Эрмитаж 1 из 3 Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже © Государственный Эрмитаж 2 из 3 Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец" © Succession H. Matisse 3 из 3 Картина Клода Моне "Уголок сада в Монжероне" на выставке в Эрмитаже © Государственный Эрмитаж

Историческая выставка "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже — must see этого сезона. Экспозиция объединяет работы из Эрмитажа и ГМИИ. Причем это холсты самых знаковых мастеров — Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса.

Показывают их в воссозданном интерьере музыкального салона особняка Ивана Морозова на Пречистенке. Среди картин — "Портрет Амбруаза Воллара", "Девочка на шаре" и "Странствующие гимнасты" Пабло Пикассо, а также "Марокканский триптих" Анри Матисса, триптих "У Средиземного моря" Пьера Боннара.

Если проект "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ вы уже посетили, логично дополнить впечатление и коллекцией Морозовых, и тогда уже можно пофантазировать, каким бы мог быть Музей нового западного искусства.

Выставка открыта до 6 октября.

Мифология будущего

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге 1 из 7 Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге 2 из 7 Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге © Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект" 3 из 7 Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" 4 из 7 Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Скульптура из серии "Ангелы и демоны". 5 из 7 Скульптура из серии "Ангелы и демоны". © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Монтаж скульптур серии "Action Half-Life" 6 из 7 Монтаж скульптур серии "Action Half-Life" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем Проект "Священная аллегория" (Allegoria Sacra) группы AES+F 7 из 7 Проект "Священная аллегория" (Allegoria Sacra) группы AES+F © Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем 1 из 7 Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 2 из 7 Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге © Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" 3 из 7 Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 4 из 7 Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 5 из 7 Скульптура из серии "Ангелы и демоны". © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 6 из 7 Монтаж скульптур серии "Action Half-Life" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 7 из 7 Проект "Священная аллегория" (Allegoria Sacra) группы AES+F © Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем

Если душа жаждет антиутопии, то лучшее место для размышлений — ретроспектива известной современной российской арт-группы AES+F в "Манеже". Здесь можно узнать, кто предсказал миграционный кризис, каким будет Пекин в 2070 году и чем сейчас живут подростки.

В экспозиции — самые ключевые работы. Например, "Исламский проект" о противопоставлении западной и восточной цивилизаций, декорации для радикальной интерпретации оперы "Турандот" (про футуристичную метрополию, какой стал Пекин в 2070 году) или трилогия "Последнее восстание", "Пир Трималхиона", "Allegoria Sacra" (о переосмыслении христианской и античной мифологии).

Выставка открыта до 22 сентября.

Молодежь, объединяйся!

© Предоставлено пресс-службой Русского музея Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи" 1 из 6 Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи" © Предоставлено пресс-службой Русского музея © Предоставлено пресс-службой Русского музея Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна") 2 из 6 Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна") © Предоставлено пресс-службой Русского музея © Предоставлено пресс-службой Русского музея Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе" 3 из 6 Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе" © Предоставлено пресс-службой Русского музея © Предоставлено пресс-службой Русского музея Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее 4 из 6 Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее © Предоставлено пресс-службой Русского музея © Русский музей Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро" 5 из 6 Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро" © Русский музей © Русский музей Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи" 6 из 6 Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи" © Русский музей 1 из 6 Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи" © Предоставлено пресс-службой Русского музея 2 из 6 Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна") © Предоставлено пресс-службой Русского музея 3 из 6 Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе" © Предоставлено пресс-службой Русского музея 4 из 6 Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее © Предоставлено пресс-службой Русского музея 5 из 6 Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро" © Русский музей 6 из 6 Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи" © Русский музей

Еще одна выставка в Русском музее — "Союз молодежи" — посвящена первому отечественному обществу художников-авангардистов, созданному в 1910 году.

"Несмотря на исключительный вклад "Союза молодежи" в становление русского авангарда, до сих пор не было ни одной выставки, посвященной этому художественному объединению", — отмечают в музее.

Почти 200 экспонатов представляют творчество наиболее передовых молодых неакадемических художников. Имена говорят сами за себя: Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Павел Филонов, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Иосиф Школьник, Михаил Матюшин, Елена Гуро.

Выставка открыта до 2 сентября.

Голливудские звезды в фокусе

Среди более 50 работ 1996-2015 годов звезды фешен-съемок, знаменитого фотографа Марио Тестино, выставленных в музее современного искусства Эрарта, — обложка седьмого альбома Мадонны "Ray of Light", провокационные снимки Кейт Мосс, чувственный портрет Леди Гаги, откровенные ню Деми Мур, непосредственные фото Кита Ричардса и Мика Джаггера.

Те, кто жаждет гламура, могут провести время в компании супермоделей Кары Делевинь, Натальи Водяновой и Наоми Кэмпбелл, голливудских звезд Брэда Питта, Джуда Лоу, Анджелины Джоли и Кейт Уинслет.

Выставка открыта до 29 сентября.

Уличное искусство — "Хоть стой, хоть падай"

© Фото : Музей стрит-арта Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге 1 из 6 Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге © Фото : Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта 2 из 6 Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай" 3 из 6 Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай" © Фото : Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта Помещение музея стрит-арта 4 из 6 Помещение музея стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай" 5 из 6 Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай" © Фото : Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта Музей стрит-арта 6 из 6 Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта 1 из 6 Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге © Фото : Музей стрит-арта 2 из 6 Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта 3 из 6 Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай" © Фото : Музей стрит-арта 4 из 6 Помещение музея стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта 5 из 6 Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай" © Фото : Музей стрит-арта 6 из 6 Музей стрит-арта © Фото : Музей стрит-арта

А если не хватает новых ощущений, не лень ехать через полгорода и на улице солнце, вам — в музей стрит-арта, на выставку "Хоть стой, хоть падай". Как поясняют в пресс-службе, экспозиция "отображает идею тотального шока от происходящего вокруг".

Более 45 участников из России, Франции, Германии, Австрии, Финляндии и Украины создали не только граффити, но и живописные работы, а также аудио- и видеоинсталляции.

Большинство художников все же из России. "Поворот от международного контекста к локальному обусловлен одним из важных приоритетов музея — поддержкой местной арт-сцены", — уточняют в пресс-службе музея.

Как бы то ни было, в экспозиции художники с мировым именем соседствуют с не столь известными авторами, граффити-райтерами и тату-мастерами.

Если вы окажетесь там в выходной день, еще можно попасть на экскурсию по территории завода, где в цехах и на стенах производственных корпусов множество муралов, сделанных самыми известными российскими стрит-артистами.