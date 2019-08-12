Леди Гага, Сомов и Малевич. Что смотреть в Питере

Новейший Сомов
Посетительница у картин "Портрет Е. К. Сомовой" и "Портрет Мефодия Лукьянова" на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения"
Посетительница у картин "Портрет Е. К. Сомовой" и "Портрет Мефодия Лукьянова" на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения"
Посетители на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения" в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
Посетители на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения" в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
"Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова
"Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова
Посетители у картины "Портрет Елены Павловны Олив" на выставке работ Константина Сомова
Посетители у картины "Портрет Елены Павловны Олив" на выставке работ Константина Сомова
Посетитель у картины "Портрет Е. К. Сомовой" на выставке в Русском музее
Посетитель у картины "Портрет Е. К. Сомовой" на выставке в Русском музее
Посетительница у картины "Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова в Русском музее
Посетительница у картины "Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова в Русском музее
Посетительница у картин "Портрет Е. К. Сомовой" и "Портрет Мефодия Лукьянова" на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения"
Посетители на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения" в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
"Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова
Посетители у картины "Портрет Елены Павловны Олив" на выставке работ Константина Сомова
Посетитель у картины "Портрет Е. К. Сомовой" на выставке в Русском музее
Посетительница у картины "Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова в Русском музее
Блокбастер в Эрмитаже
Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже
Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже
Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец"
Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец"
Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже
Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец"
Мифология будущего
Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект"
Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект"
Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"
Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"
Скульптура из серии "Ангелы и демоны".
Скульптура из серии "Ангелы и демоны".
Монтаж скульптур серии "Action Half-Life"
Монтаж скульптур серии "Action Half-Life"
Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект"
Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"
Скульптура из серии "Ангелы и демоны".
Монтаж скульптур серии "Action Half-Life"
Молодежь, объединяйся!
Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи"
Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи"
Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна")
Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна")
Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе"
Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе"
Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее
Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее
Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро"
Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро"
Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи"
Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи"
Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи"
Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна")
Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе"
Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее
Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро"
Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи"
"Несмотря на исключительный вклад "Союза молодежи" в становление русского авангарда, до сих пор не было ни одной выставки, посвященной этому художественному объединению", — отмечают в музее.
Голливудские звезды в фокусе
Уличное искусство — "Хоть стой, хоть падай"
Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге
Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге
Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта
Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта
Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай"
Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай"
Помещение музея стрит-арта
Помещение музея стрит-арта
Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай"
Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай"
Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге
Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта
Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай"
Помещение музея стрит-арта
Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай"