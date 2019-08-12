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РИА Новости
Культура

Леди Гага, Сомов и Малевич. Что смотреть в Питере

08:00, 12 августа 2019
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© Музей современного искусства Эрарта Фото с выставки "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта
Фото с выставки Марио Тестино: Суперзвезда в музее Эрарта
© Музей современного искусства Эрарта
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В период каникул и отпусков культурное соперничество Москвы и Санкт-Петербурга отходит на второй план. Но раз погода в Москве этим летом не сильно отличается от климата города на Неве, самое время наведаться в Северную столицу, чтобы совершить вояж по музеям. Тем более есть из чего выбрать. РИА Новости рассказывает о выставках летнего сезона в Санкт-Петербурге.

Новейший Сомов

Русский музей к 150-летию Константина Сомова открыл масштабную ретроспективу знаменитого "мирискусника". Впервые за 50 лет показывают столько работ мастера графики, пейзажей, жанровых и галантных сцен, акварелей, а также портретов буржуазии и аристократии.
В экспозиции (всего на выставке почти 160 работ, из них около 50 живописных) представлены "Осмеянный поцелуй", акварель "Эхо прошедшего времени", печатная графика из журнала "Мир искусства", редкие статуэтки по произведениям Гоголя и Пушкина и обложка сборника Константина Бальмонта "Жар-птица. Свирель славянина".
Не обошлось без игривого "Арлекина и дамы", классических портретов Александра Блока или Елены Олив и, конечно, эротических иллюстраций к "Книге Маркизы".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетительница у картин "Портрет Е. К. Сомовой" и "Портрет Мефодия Лукьянова" на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения"

Посетительница у картин Портрет Е.К.Сомовой и Портрет Мефодия Лукьянова на выставке Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
1 из 6

Посетительница у картин "Портрет Е. К. Сомовой" и "Портрет Мефодия Лукьянова" на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения" в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

Посетители на выставке Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
2 из 6

Посетители на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения" в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова

Посетительница у картины Портрет Ефимии Павловны Носовой на выставке Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
3 из 6

"Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетители у картины "Портрет Елены Павловны Олив" на выставке работ Константина Сомова

Посетители у картины Портрет Елены Павловны Олив на выставке Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
4 из 6

Посетители у картины "Портрет Елены Павловны Олив" на выставке работ Константина Сомова

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетитель у картины "Портрет Е. К. Сомовой" на выставке в Русском музее

Посетитель у картины Портрет Е.К.Сомовой на выставке Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
5 из 6

Посетитель у картины "Портрет Е. К. Сомовой" на выставке в Русском музее

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины "Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова в Русском музее

Посетительница у картины Портрет Ефимии Павловны Носовой на выставке Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
6 из 6

Посетительница у картины "Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова в Русском музее

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 6

Посетительница у картин "Портрет Е. К. Сомовой" и "Портрет Мефодия Лукьянова" на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 6

Посетители на выставке "Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения" в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 6

"Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 6

Посетители у картины "Портрет Елены Павловны Олив" на выставке работ Константина Сомова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 6

Посетитель у картины "Портрет Е. К. Сомовой" на выставке в Русском музее

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 6

Посетительница у картины "Портрет Ефимии Павловны Носовой" на выставке работ Константина Сомова в Русском музее

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На выставку в Русский музей приехали работы из Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.
Если постоянную экспозицию Третьяковки вы уже знаете наизусть, а игривые Арлекины и Коломбины милы вашему сердцу, то вам срочно в Питер — разглядывать Сомова!
Выставка открыта до 4 ноября.

Блокбастер в Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж

Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже

Ренуар. Портрет Жанны Самари. Франция, 1878 г. 174x105 см
1 из 3

Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж
© Succession H. Matisse

Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец"

Анри Матисс. Фрукты, цветы и панно Танец. Франция, 1909 г. Холст, масло. 89,5x117,5 см
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Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец"

© Succession H. Matisse
© Государственный Эрмитаж

Картина Клода Моне "Уголок сада в Монжероне" на выставке в Эрмитаже

Моне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
3 из 3

Картина Клода Моне "Уголок сада в Монжероне" на выставке в Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж
1 из 3

Картина Огюста Ренуара "Портрет Жанны Самари" — экспонат выставки "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж
2 из 3

Экспонат выставки в Эрмитаже, картина Анри Матисса "Фрукты, цветы и панно "Танец"

© Succession H. Matisse
3 из 3

Картина Клода Моне "Уголок сада в Монжероне" на выставке в Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж
Историческая выставка "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" в Эрмитаже — must see этого сезона. Экспозиция объединяет работы из Эрмитажа и ГМИИ. Причем это холсты самых знаковых мастеров — Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса.
Показывают их в воссозданном интерьере музыкального салона особняка Ивана Морозова на Пречистенке. Среди картин — "Портрет Амбруаза Воллара", "Девочка на шаре" и "Странствующие гимнасты" Пабло Пикассо, а также "Марокканский триптих" Анри Матисса, триптих "У Средиземного моря" Пьера Боннара.
Если проект "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ вы уже посетили, логично дополнить впечатление и коллекцией Морозовых, и тогда уже можно пофантазировать, каким бы мог быть Музей нового западного искусства.
Выставка открыта до 6 октября.

Мифология будущего

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

Выставка в ЦВЗ Манеж
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Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"

Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

AES+F на выставке Предсказания и откровения в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
2 из 7

Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект"

Выставка в ЦВЗ Манеж
3 из 7

Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

Выставка в ЦВЗ Манеж
4 из 7

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Скульптура из серии "Ангелы и демоны".

Выставка в ЦВЗ Манеж
5 из 7

Скульптура из серии "Ангелы и демоны".

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Монтаж скульптур серии "Action Half-Life"

Выставка в ЦВЗ Манеж
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Монтаж скульптур серии "Action Half-Life"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт МузеемПроект "Священная аллегория" (Allegoria Sacra) группы AES+F
Проект Священная аллегория (Allegoria Sacra) группы AES+F
7 из 7
Проект "Священная аллегория" (Allegoria Sacra) группы AES+F
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем
1 из 7

Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
2 из 7

Группа AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Владимир Фридкес, Евгений Святский) на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
3 из 7

Монтаж выставки "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж", работа из серии "Исламский проект"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
4 из 7

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
5 из 7

Скульптура из серии "Ангелы и демоны".

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
6 из 7

Монтаж скульптур серии "Action Half-Life"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
7 из 7
Проект "Священная аллегория" (Allegoria Sacra) группы AES+F
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем
Если душа жаждет антиутопии, то лучшее место для размышлений — ретроспектива известной современной российской арт-группы AES+F в "Манеже". Здесь можно узнать, кто предсказал миграционный кризис, каким будет Пекин в 2070 году и чем сейчас живут подростки.
В экспозиции — самые ключевые работы. Например, "Исламский проект" о противопоставлении западной и восточной цивилизаций, декорации для радикальной интерпретации оперы "Турандот" (про футуристичную метрополию, какой стал Пекин в 2070 году) или трилогия "Последнее восстание", "Пир Трималхиона", "Allegoria Sacra" (о переосмыслении христианской и античной мифологии).
Выставка открыта до 22 сентября.

Молодежь, объединяйся!

© Предоставлено пресс-службой Русского музея

Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи"

К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913
1 из 6

Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи"

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Русского музея

Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна")

Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ
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Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна")

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Русского музея

Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе"

Ольга Розанова. В кафе. 1912-13. Х.,м. 61 х 83. ГРМ
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Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе"

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Русского музея

Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее

Павел Филонов. Пир королей. 1913. Х.,м. 175 х 215. ГРМ
4 из 6

Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Русский музей

Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро"

М.В. Матюшин. Портрет Елены Гуро. 1910. ГРМ
5 из 6

Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро"

© Русский музей
© Русский музей

Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи"

И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ
6 из 6

Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи"

© Русский музей
1 из 6

Казимир Малевич, "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна", работа с выставки "Союз молодежи"

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 6

Экспонат выставки "Союз молодежи" в Русском музее, работа Елены Гуро "Женщина в платке" ("Скандинавская царевна")

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 6

Работа из экспозиции "Союз молодежи" кисти Ольги Розановой "В кафе"

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 6

Павел Филонов, "Пир королей" с выставки в Русском музее

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
5 из 6

Экспонат выставки "Союз молодежи" — картина Михаила Матюшина "Портрет Елены Гуро"

© Русский музей
6 из 6

Работа Иосифа Школьника "Натюрморт с желтой скатертью" с выставки "Союз молодежи"

© Русский музей
Еще одна выставка в Русском музее — "Союз молодежи" — посвящена первому отечественному обществу художников-авангардистов, созданному в 1910 году.

"Несмотря на исключительный вклад "Союза молодежи" в становление русского авангарда, до сих пор не было ни одной выставки, посвященной этому художественному объединению", — отмечают в музее.

Почти 200 экспонатов представляют творчество наиболее передовых молодых неакадемических художников. Имена говорят сами за себя: Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Павел Филонов, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Иосиф Школьник, Михаил Матюшин, Елена Гуро.
Выставка открыта до 2 сентября.

Голливудские звезды в фокусе

© Фото : Эрарта

Выставка "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

Закрытый предпоказ выставки Марио Тестино: Суперзвезда
1 из 2

Выставка "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

© Фото : Эрарта
© Фото : Эрарта

Посетители на выставке "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

Закрытый предпоказ выставки Марио Тестино: Суперзвезда
2 из 2

Посетители на выставке "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

© Фото : Эрарта
1 из 2

Выставка "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

© Фото : Эрарта
2 из 2

Посетители на выставке "Марио Тестино: Суперзвезда" в музее Эрарта

© Фото : Эрарта
Среди более 50 работ 1996-2015 годов звезды фешен-съемок, знаменитого фотографа Марио Тестино, выставленных в музее современного искусства Эрарта, — обложка седьмого альбома Мадонны "Ray of Light", провокационные снимки Кейт Мосс, чувственный портрет Леди Гаги, откровенные ню Деми Мур, непосредственные фото Кита Ричардса и Мика Джаггера.
Те, кто жаждет гламура, могут провести время в компании супермоделей Кары Делевинь, Натальи Водяновой и Наоми Кэмпбелл, голливудских звезд Брэда Питта, Джуда Лоу, Анджелины Джоли и Кейт Уинслет.
Выставка открыта до 29 сентября.

Уличное искусство — "Хоть стой, хоть падай"

© Фото : Музей стрит-арта

Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге

Музей стрит-арта
1 из 6

Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге

© Фото : Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-арта

Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта

Открытие выставки Хоть стой, хоть падай
2 из 6

Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта

© Фото : Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-арта

Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай"

Открытие выставки Хоть стой, хоть падай
3 из 6

Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай"

© Фото : Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-арта

Помещение музея стрит-арта

Музей стрит-арта
4 из 6

Помещение музея стрит-арта

© Фото : Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-арта

Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай"

Открытие выставки Хоть стой, хоть падай
5 из 6

Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай"

© Фото : Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-артаМузей стрит-арта
Музей стрит-арта
6 из 6
Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-арта
1 из 6

Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге

© Фото : Музей стрит-арта
2 из 6

Открытие выставки "Хоть стой, хоть падай" в музее стрит-арта

© Фото : Музей стрит-арта
3 из 6

Посетители на выставке "Хоть стой, хоть падай"

© Фото : Музей стрит-арта
4 из 6

Помещение музея стрит-арта

© Фото : Музей стрит-арта
5 из 6

Открытие проекта "Хоть стой, хоть падай"

© Фото : Музей стрит-арта
6 из 6
Музей стрит-арта
© Фото : Музей стрит-арта
А если не хватает новых ощущений, не лень ехать через полгорода и на улице солнце, вам — в музей стрит-арта, на выставку "Хоть стой, хоть падай". Как поясняют в пресс-службе, экспозиция "отображает идею тотального шока от происходящего вокруг".
Более 45 участников из России, Франции, Германии, Австрии, Финляндии и Украины создали не только граффити, но и живописные работы, а также аудио- и видеоинсталляции.
Большинство художников все же из России. "Поворот от международного контекста к локальному обусловлен одним из важных приоритетов музея — поддержкой местной арт-сцены", — уточняют в пресс-службе музея.
Как бы то ни было, в экспозиции художники с мировым именем соседствуют с не столь известными авторами, граффити-райтерами и тату-мастерами.
Если вы окажетесь там в выходной день, еще можно попасть на экскурсию по территории завода, где в цехах и на стенах производственных корпусов множество муралов, сделанных самыми известными российскими стрит-артистами.
Посмотреть на стрит-арт можно до 13 октября.
Государственная Третьяковская галерея
9 августа, 16:42Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
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КультураМузеиНаоми КэмпбеллДжуд ЛоуПоль СезаннКейт УинслетКит РичардсМик ДжаггерДеми Мур (Деметрия Гайнс)Музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаПоль ГогенКлод МонеАнри МатиссМанежLady Gaga (Стефани Джерманотта)Русский музейБрэд Питт (Уильям Бредли)Мадонна ЧикконеКонстантин СомовАнджелина Джоли (Войт)Александр Блок (поэт)МоскваНаталья ВодяноваРоссияЭрмитаж (музей)УкраинаТретьяковская галерея
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Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
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