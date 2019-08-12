Через почки на выход: ученые научились безопасно выводить лекарства

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) выявили новый механизм выведения наночастиц через почки, который поможет создавать более эффективные и безопасные лекарства. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Controlled Release".
Разработка наночастиц — носителей для лекарств, которые накапливаются в целевых органах и безопасно метаболизируются, остается большой научной проблемой. Распределение и метаболизм наночастиц определяется многими факторами, в частности, их размером, составом, поверхностным зарядом и покрытием.
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Иллюстрация. Выведение наночастиц через почки
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Иллюстрация. Выведение наночастиц через почки
В организме человека основным органом, захватывающим и разрушающим наночастицы, является печень. Возможность почечной фильтрации и выведения с мочой ограничена размером пор внутренних структур почки (≈6 нм), хотя появляется все больше свидетельств того, что и более крупные наночастицы все-таки могут выводиться с мочой.
Ученые НИТУ МИСиС совместно с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова обнаружили возможность выведения наночастиц кубов и кластеров оксида железа размером 140 нанометров через почки.
"Комбинация методов – атомно-эмиссионной спектроскопии, флуоресцентной микроскопии и магнитно-резонансной томографии – позволила выявить быстрое накопление магнитных наночастиц в почках. Более того, интравитальная микроскопия позволила отследить в режиме реального времени транспорт наночастиц из крови в просвет почечных канальцев уже через час после введения. При этом через два часа в моче животных методом просвечивающей микроскопии были обнаружены магнитные наночастицы", - сообщил один из авторов исследования Максим Абакумов.
Результаты позволяют предположить, что возможен транспорт наночастиц через эндотелиальный барьер не в фильтрующий клубочек почки, а напрямую в почечный каналец.
Исследование показало принципиальную возможность создания магнитных наночастиц, которые будут выводиться через почки, снижая общую дозу и побочные эффекты, а не задерживаться в печени на несколько недель до полного растворения. Ученые планируют изучить наиболее оптимальный дизайн поверхности и структуры магнитных наночастиц для увеличения эффективности выведения почками.
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