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13 августа: память священномученика Вениамина и Дни Ат-Ташрик

10:00, 12 августа 2019
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Религиозные праздники 13 августа
У православных память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского
Митрополит Вениамин (в миру Василий Казанский), прошел обычный для сына священника XIX века путь: духовная семинария, духовная академия, монашеский постриг, преподавание. Необычным было то, что, став епископом, он зачастую вел себя как приходской священник – в простой рясе ходил по домам, крестил детей, соборовал умирающих.
Когда в 1917 году после Февральской революции архиереев стали избирать на епархиальных съездах клира и мирян, его в Петрограде выбрали подавляющим большинством голосов. После избрания он сказал: "Я стою за свободную церковь. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на церковь было бы большой ошибкой. Самая главная задача сейчас — это устроить и наладить нашу приходскую жизнь".
В 1918 году, когда по всей стране начали грабить церкви и монастыри, осквернять и уничтожать иконы и мощи, арестовывать, пытать и убивать священников и монахов, владыка Вениамин, ставший в августе 1917 года, накануне Поместного собора Российской церкви, митрополитом, 10 января обратился к Совету народных комиссаров с заявлением, предупреждавшим, что принятие Декрета об отделении церкви от государства в предложенной большевиками редакции "угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу".
А уже 13 января вооруженный отряд матросов и красногвардейцев попытался захватить Александро-Невскую лавру. 19 января попытка захвата повторилась: от митрополита потребовали "очистить помещение" и сдать все имущество, а услышав отказ, арестовали все лаврское духовенство. И тогда с лаврской колокольни раздался набат. Толпы народа стали стекаться в Лавру с криками: "Православные, спасайте церкви!" Отряд разоружили, арестованных освободили. Монахи с трудом успокоили толпу, а командира красноармейцев буквально спасли от самосуда, уведя подальше от народа через Тихвинское кладбище.
Но тут прибыл новый вооруженный отряд – разгонять толпу. Раздались выстрелы. Был смертельно ранен протоиерей Петр Скипетров. Духовенству потребовалось немало усилий, чтобы удержать людей от сопротивления. После этого верующие дежурили в Лавре круглосуточно.
Летом 1918 года были арестованы и расстреляны протоиерей Философ Орнатский — знаменитый проповедник, много занимавшийся благотворительностью, устроитель детских приютов для бедноты; протоиерей Алексий Ставровский, настоятель Адмиралтейского собора, а осенью — кронштадтский протоиерей Григорий Поспелов.
В 1919 году началась кампания "полной ликвидации мощей", в 1920-м духовенство было лишено гражданских прав, в 1921-м началось насильственное изъятие церковных ценностей, хотя церковь, чтобы помочь голодающим, предлагала добровольно сдать государству все, кроме священных сосудов и реликвий.
В те годы, когда люди в рясах ежеминутно рисковали своей жизнью, все более активными становились православные миряне. В Петрограде возникло Общество объединенных петроградских православных приходов. Председателем его правления стал профессор Петроградского университета по кафедре уголовного права Юрий Новицкий.
Изъятие церковных ценностей началось в Петрограде в марте 1922 года, вызвав массовые протесты верующих. Народ охранял церкви, при появлении комиссий по изъятию били в набат. На Путиловском заводе пришлось изымать ценности из заводской церкви ночью – днем не давали рабочие. Естественно, церковь обвинили в контрреволюции, сопротивлении власти и нежелании помочь голодающим.
Одновременно власти, пока патриарх Тихон был под арестом, инициировали попытку захвата строптивой Петроградской митрополии с помощью раскольников-"обновленцев". Но митрополит Вениамин отлучил их от церкви, "пока не принесут покаяния", и даже вмешательство Петроградской ЧК не заставило его изменить решения. Вскоре его арестовали, обвинив в сопротивлении изъятию церковных ценностей.
Кроме митрополита под стражу взяли руководство Общества православных приходов, настоятелей некоторых церквей, клириков, профессоров Духовной академии, Богословского института и университета, студентов и просто мирян, участвовавших в уличных беспорядках при изъятии ценностей, — всего 86 человек.
В своей речи на суде обвинитель так и сказал: "Вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную организацию? Да ведь она перед вами! Эта организация — сама православная церковь".
Митрополит Вениамин и на скамье подсудимых оставался таким, каким был всегда: простым, спокойным, благостным, словно ушедшим от мира и полностью погруженным в созерцание и молитву. Он был центром всего процесса.
Другой заметной личностью на суде был архимандрит Сергий (миру Василий Шеин). Он жаждал пострадать за веру, на процессе произносил вдохновенные речи, по свидетельству очевидцев, напоминая мучеников первых веков христианства, радостно торжествовавших перед лицом изумленных палачей.
Кроме них к смертной казни были приговорены Юрий Новицкий, юрист Иван Ковшаров, епископ Кронштадтский Венедикт (Плотников), настоятель Казанского собора и ректор Богословского института протоиерей Николай Чуков (впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий), настоятель Исаакиевского собора протоиерей Леонид Богоявленский, настоятель Троицкого Измайловского собора протоиерей Михаил Чельцов, профессор Военно-юридической академии Дмитрий Огнев и юрист Николай Елачич.
Но расстреляли только четверых, шести остальным после месяца в камере смертников заменили казнь заключением. Но уже на следующий год всех их выпустили "по амнистии" — свою пропагандистскую роль процесс выполнил, а добавлять ему веса уничтожением большого числа "статистов" власти тогда еще не считали нужным.
В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил к лику святых священномучеников митрополита Вениамина и архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна и установил их память 13 августа — в день их мученической кончины.
У мусульман Дни Ат-Ташрик
Три дня после праздника Курбан-байрам — с 11-го по 13-й день месяца зуль-хиджа – это его продолжение.
е мусульмане, которые совершают хадж, проводят их в долине Мина, где бросают камни в три столба – символически побивают дьявола. Там же они проводят первую ночь Ташрик, а утром после коллективного намаза читают славословие Аллаху — такбир Ташрик и снова побивают камнями шайтана: бросают 7 камешков сначала в маленький столб (джамрат аль-ула), затем 7 камешков в средний столб (джамрат аль-вуста), и 7 камешков в большой столб (джамрат аль-акаба). И так все три дня.
В третий день Ташрик паломники, побив штайтана, возвращаются в Мекку.
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