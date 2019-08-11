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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

23:51, 11 августа 2019
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© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела в Сирии
Последствия минометного обстрела в Сирии
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 20 обстрелов населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"Десятого августа зафиксировано 20 обстрелов", - говорится в сообщении.
Боевики обстреляли населенные пункты Сабикия, Телль-Джлбекжа, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Лаг, Санджека, Сафсафа, Кара-Галиа, Айн-Слеймо, Кара-Джагез, Эль-Арейм провинции Латакия, Эс-Салихия, Эль-Васита, Телль-Кальбе провинции Идлиб, Рабиаа провинции Хама.
Отмечается, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор и Кирсана провинции Латакия. Жителям выдана одна тысяча продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.
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