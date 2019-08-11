Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 20 обстрелов населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"Десятого августа зафиксировано 20 обстрелов", - говорится в сообщении.
Боевики обстреляли населенные пункты Сабикия, Телль-Джлбекжа, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Лаг, Санджека, Сафсафа, Кара-Галиа, Айн-Слеймо, Кара-Джагез, Эль-Арейм провинции Латакия, Эс-Салихия, Эль-Васита, Телль-Кальбе провинции Идлиб, Рабиаа провинции Хама.
Отмечается, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор и Кирсана провинции Латакия. Жителям выдана одна тысяча продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.